Da sempre le Ferrari sono note per le loro prestazioni, la loro bellezza e la loro rarità. Questa 430 Scuderia Spider 16M, però, è rara anche per un altro motivo. Presentata nel 2008 per celebrare i 16 titoli mondiali costruttori di Formula 1 (un record ancora oggi imbattuto), la speciale cabrio era dotata di un iPod Touch posizionato in plancia, al posto della classica radio.

Oggi in vendita

Per capire bene la rarità di questa 430 Scuderia Spider 16M in vendita presso H.R. Owen, nel Regno Unito, bisogna pensare che Ferrari ha prodotto solo 499 esemplari dell'auto, non tutti però dotati dell'optional dell'iPod Touch. Di serie, infatti, l'auto veniva fornita con la tradizionale radio Becker Cascade con connettività iPod e Bluetooth.

La radio Becker di serie sulla Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

L'iPod Touch da 16 GB - come potete vedere dalle foto qui sotto - era offerto in una custodia in Alcantara e veniva fornito con una guida rapida. In un'epoca precedente a Apple CarPlay, il dispositivo rimovibile era alloggiato in un dock nella console centrale.

L'iPod Touch fornito con la Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

Il tema del numero 16

Se già di per sé la questione vi sembra alquanto curiosa, sappiate che c'è anche un'altra curiosità che riguarda questa auto e Apple. Quando la 430 Scuderia Spider 16M uscì, infatti, l'azienda di Cupertino offriva già a listino una versione da 32 GB dell'iPod Touch.

Ferrari, però, scelse di utilizzare il modello da 16 GB, una scelta giustificata dai vertici della Casa di allora - secondo voci vicine a Maranello ma non verificate - nella volontà di mantenere il tema del numero "16". Successivamente nel 2014 la Casa di Maranello fu la prima al mondo a integrare Apple CarPlay in un display di serie, sulla FF.