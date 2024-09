Domenica 29 settembre, in tutta Italia, è la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca. Istituita e promossa dall'ASI con l'obiettivo di portare su strada, insieme, tante auto di un tempo, prevede anche per il 2024 una serie di appuntamenti in tantissime città.

In base a quanto dichiarato dall'Automoclub Storico Italiano, sono diversi i Club Federati che si sono dati appuntamento nelle principali piazze italiane e in alcuni dei più grandi eventi in programma per il fine settimana, tra raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e molto altro.

Un obiettivo comune

Istituita per la prima volta nel 2018, l’obiettivo di questo appuntamento annuale è da sempre quello di far conoscere a persone di tutte le età tutta la cultura e la passione che animano il settore delle auto d'epoca.

Come di consueto nel proprio calendario annuale riguardo le manifestazioni in programma, l'ASI ha pubblicato sul proprio sito una lista piuttosto completa di eventi attesi per il 28 e il 29 settembre. Alla pagina dedicata potete trovare anche tutte le città che hanno scelto di aderire alla Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca.

Il Presidente dell’ASI Alberto Scuro ha commentato:

“La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca è un appuntamento rivolto all’opinione pubblica per puntare i riflettori sul patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico, eccellenza italiana che non ha pari al mondo. Un settore capace di coinvolgere gli ambiti più disparati del quotidiano individuale." "A partire dall’indotto diretto, rappresentato da tutta la filiera professionale che gravita intorno ai veicoli storici, fino al corposo indotto indiretto nel quale rientrano, ad esempio, tutte le attività legate al turismo, all’accoglienza, alla cultura”.

Nel corso della giornata molte iniziative saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano.