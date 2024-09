Le auto delle celebrità da sempre sono un "bottino" molto interessante per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo. Uno dei modelli probabilmente più iconici visti quest'anno andrà all'asta Martedì 9 ottobre presso l'Imperial War Museum di Duxford, nel Regno Unito.

H&H Classics, infatti, aprirà le offerte per una Jaguar Mark X 4.2 del 1967, appartenuta alla cantante e star Madonna. Ecco tutti i dettagli

Per il figlio

In base a quello che si può leggere sul sito della Casa d'aste, la Regina del Pop, che non ha certo bisogno di presentazioni, ha acquistato nel 2021 l'elegante berlina inglese principalmente per il figlio Rocco Ritchie, oggi 23enne.

Il modello negli anni è stato visto girare per Londra con l'auto in questione, usata come mezzo di trasporto quotidiano mentre faceva "pratica" nel mondo della moda.

H La regina del pop ha recentemente posato per delle foto a bordo dell'auto, mostrando chiaramente i suoi caratteristici interni.

Un'auto molto particolare

La Jaguar Mark X 4.2 in questione non è certamente un'auto comune. Originariamente progettata per il Nord America - e apprezzata da diplomatici e star di Hollywood - la Mark X era conosciuta come l'auto ideale per chi cercava il lusso di una Rolls-Royce alla metà del prezzo.

A livello meccanico era dotata di interessanti innovazioni per l'epoca, come per esempio le sospensioni posteriori indipendenti e una velocità massima di 120 miglia orarie (194 km/h), ottenuta grazie al 4.2 aspirato a 8 cilindri posizionato sotto al cofano.

Jaguar Mark X 4.2

Lucas Gomersall, specialista di H&H Classics, ha commentato: "È incredibile mettere in vendita una Jaguar che ha un legame così stretto con Madonna", ha detto, aggiungendo che sia i fan che i collezionisti resteranno sicuramente a bocca aperta da questa vendita.

Anche se il legame con Madonna è sicuramente un elemento di spicco, Gomersall ha sottolineato che questa Jaguar è speciale già di per sé, essendo un raro modello da 4,2 litri che è stato in produzione solo per un paio di anni.