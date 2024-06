Addio Jaguar F-Type. La produzione della sportiva inglese terminerà all'inizio del 2025 nello stabilimento di Castle Bromwich e la spider verde e la coupé grigio scuro che vedete in queste foto saranno davvero gli ultimi due esemplari prodotti, dopo 87.731 unità.

Entrambi saranno costruiti per rendere omaggio alla Jaguar E-Type e, una volta terminati, saranno custoditi per sempre a Gaydon, all'interno della collezione Jaguar Daimler Heritage Trust, un fondo esistente dal 1983 che si occupa di preservare e curare centinaia di rarissimi esemplari di auto della Casa britannica e del marchio Daimler, risalenti addirittura alla fine del 1800.

L'ultima è verde

L'imminente addio della sportiva inglese era stato pre-annunciato dalla Casa nel 2022, alla presentazione della 75 Special Edition, una versione molto speciale ideata all'epoca per omaggiare i 75 anni dal lancio della XK120, l’auto di serie più veloce del 1948.

Questi ultimi due esemplari di F-Type, però, saranno ancora più speciali. In particolare lo sarà la spider verde, configurata così per rendere omaggio al secondo degli ultimi esemplari di Jaguar E-Type prodotti nel 1974, con un abbinamento cromatico identico: ovvero con tinta esterna speciale Giola Green, abbinata alla capote nera e a degli interni in pelle Windsor color tan.

L'ultima Jaguar F-Type spider

Addio anche al V8

La fine della produzione dell'attuale Jaguar F-Type, però, non sancirà soltanto l'addio di questo speciale modello ma anche il saluto definitivo all'iconico 5.0 V8 della Casa inglese.

Sia sotto alla spider verde che sotto alla coupé grigia, infatti, sarà installato l'8 cilindri nella versione da 450 CV e, salvo cambiamenti di programma (oggi possibili più che mai), a tutti gli effetti potrebbe trattarsi degli ultimi 8 cilindri a equipaggiare un'auto Jaguar, visto l'imminente arrivo nel 2025 della prima GT elettrica della storia del Brand.

Le ultime Jaguar F-Type prodotte

Come anticipato, entrambe le F-Type non saranno destinate a un proprietario privato, bensì al Jaguar Daimler Heritage Trust del Regno Unito, che si occuperà di preservarle nel corso del tempo al fianco degli ultimi esemplari di XE, XF e XF Sportbrake.