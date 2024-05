Presentata nel 2016 la Jaguar F-Pace ha rappresentato l'ingresso della Casa inglese nel mondo dei SUV. Ora la sua storia sta per finire, non prima però di presentarsi con un'ultima versione speciale. Nasce così la 90 Anniversary Edition, disponibile per tutte le versioni - a esclusione di SVR e P400 Sport - dedicata ai 90 anni di produzione di motori a combustione e caratterizzata da un'estetica esclusiva.

Ordinabile già da oggi la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition ha un prezzo di listino a partire da 68.200 euro.

Le specifiche

Di serie l'ultima versione della Jaguar F-Pace si distingue prima di tutto per il badge "90 Anniversary" e per dettagli esterni derivati dall'allestimento R-Dynamic. Si possono avere poi vernici speciali per la carrozzeria, vetri oscurati e - a seconda dell'allestimento - cerchi in lega diamantati con dimensioni da 19 a 21".

Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition, il badge posteriore Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition, gli interni

All'interno spiccano i sedili sportivi con cuciture a contrasto, cielo del tetto con rivestimento ebony, inserti in alluminio e una ricca dotazione di tecnologie, tra le quali le telecamere esterne 3D surround.

A livello di motorizzazioni sono disponibili i diesel mild hybrid da 163 e 204 CV e il plug-in da 404 CV. Come detto rimangono fuori il mild hybrid benzina da 400 CV e il V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia della SVR, la F-Pace più potente mai creata.

In attesa dell'elettrico

Si chiude così la carriera della Jaguar F-Pace, in attesa del 2025, anno della trasformazione di Jaguar in un brand completamente elettrificato. Il primo passo sarà rappresentato dalla nuova GT, basata su una piattaforma dedicata, attesa al debutto - in veste di concept - entro la fine dell'anno.