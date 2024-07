Jaguar ha avviato ufficialmente il processo di “estinzione pilotata” delle sue automobili. Tutti i modelli che conosciamo, dalla F-Type alle E-Pace, fino all’F-Pace, stanno uscendo di produzione e non saranno sostituiti. È un reset industriale e commerciale senza precedenti, ma volontario e funzionale al riposizionamento del marchio così com’è previsto nei piani del Gruppo JLR.

Dal 2025, infatti, le Jaguar si trasformeranno in qualcosa di molto diverso. Le auto saranno più grandi, esclusive e costose, con prezzi nell’ordine dei 120 o 130 mila euro. I modelli saranno solo tre e il primo sarà una berlina granturismo lunga oltre 5 metri. Le auto saranno esclusivamente elettriche con autonomie nell’ordine dei 700 chilometri, ma chi le comprerà non lo farà per questo bensì “per le emozioni che suscitano”.

Parola di Rawdon Glover, direttore del marchio Jaguar, che nel corso di una tavola rotonda a margine del Goodwood Festival of Speed 2024 ci ha spiegato le ragioni e le ambizioni alla base di questa rivoluzione. Che parte dal presupposto che il mercato dei veicoli elettrici oggi sia appiattito dalle esigenze ingegneristiche che impongono design simili tra loro, perché sviluppati in funzione dell’aerodinamica.

“Penso che oggi non esistano molti veicoli elettrici distintivi - precisa Glover - e noi abbiamo l’opportunità di creare qualcosa che sia innanzitutto desiderabile e che faccia dire alle persone “wow è incredibile!”.

La filosofia dovrebbe essere quella del passato e nello specifico del fondatore William Lyons che sosteneva che “Jaguar dà il meglio di sé quando non copia niente” e che ha portato la nascita di icone come la D-Type, l’E-Type o più recentemente l’hypercar XJ220.

Ma vediamo le cosa ha risposto Rawdon Glover alle nostre domande.

D. La nuova strategia Jaguar sarà influenzata dalla decisione della Commissione Europea sul possibile ritardo del ban ai motori endotermici?

R. Quella dell’auto elettrica è una transizione che procedendo a ritmi diversi in diverse parti del mondo. Pensiamo che l’elettrico ci permetterà di fare determinate cose, specialmente in termini di progettazione vera e propria. Una volta che ci si impegna su un'architettura, è molto difficile dire: "Oh, sì, in effetti, perché è lì che vanno a finire tutti gli investimenti?". Quindi noi siamo impegnati in quella direzione.

Rawdon Glover, ceo di Jaguar

A livello aziendale, abbiamo altri marchi e altre piattaforme. Tutte si modificano a seconda dell'andamento del mercato, ma la strategia generale sarà questa. Anche in questo caso, per qualsiasi piattaforma, si tratta di un gioco a lungo termine. Si impiegano probabilmente sei anni per portarla sul mercato e poi si ha un ciclo di nove anni. Quindi, quando si fa questa scelta, si prende un impegno di 15 anni nei confronti della piattaforma. È una cosa molto difficile da abbandonare. Per me questo è il futuro, sia che arrivi in fretta come pensavamo, sia che arrivi un po' più tardi. Ma non c'è una sorta di "OK, beh, mettiamo un motore ibrido o un motore a benzina". Non possiamo tornare indietro.

D. Ma non si potrebbero sviluppare piattaforme flessibili, cosiddette multi energia?

R. Sono molto più costose. La flessibilità ha un prezzo. Quindi non sono sicuro che sia così semplice dire: "Avremmo dovuto optare per una piattaforma flessibile", perché in realtà avremmo preso una strada molto diversa in termini di design e proporzioni del veicolo. Ci sono pro e contro.

Jaguar Jaguar classiche Goodwood 2024

D. Il mondo delle auto sportive di lusso e i veicoli elettrici sembrano non andare accordo. Se guardiamo alla alla Taycan, che ha avuto un buon inizio e ora ha ridotto drasticamente le vendite. Cosa ne pensa?

R. La nostra prima auto sarà una granturismo a 4 porte, quindi sarà diversa dalla Taycan. Ci saranno altri veicoli nella gamma che avranno stili di carrozzeria diversi e faranno parte di diverse fasce di mercato. Stiamo iniziando con la GT a 4 porte non perché sia il segmento più grande, ma riteniamo che sia il più importante per affermare il marchio. Per noi, quindi, la GT a 4 porte, in termini di purezza del design e di affermazione del movimento Jaguar, è il motivo per cui l'abbiamo scelta. Sapevamo che non sarebbe mai stato il mercato più grande a cui accedere, ma è per questo che abbiamo voluto puntare su questo veicolo.

D. In termini di componenti, oggi Jaguar ha un posizionamento più alto, ma condivide molto con Land Rover. Cambierete questo tipo di strategia?

R. Sì e no. Avrei dovuto dire subito che i prodotti si basano su un'architettura dedicata. Abbiamo la MLA, che è quella utilizzata per la Range Rover. Questa è quella che chiamiamo JEA, ovvero Jaguar Electrical Architecture. È solo per noi. Questo ci permette, dal punto di vista della progettazione, di non avere limiti, cosa che sarebbe successa se fossimo passati alla piattaforma MLA. Tuttavia, in termini di software, tecnologia delle batterie, sistemi di infotainment, saranno presentati in modo molto diverso, ma molti dei sistemi sottostanti che definiscono il veicolo saranno utilizzati in tutto il Gruppo JLR.

JLR è unico e il motivo per cui è importante per noi è che, se ci pensate, la Range Rover è un marchio di SUV, l'MLA è un'architettura per SUV. Quindi, avere un'architettura indipendente è davvero importante per noi.

Range Rover 2022 Range Rover Sport 2022

D. Cambierete molto rispetto ai componenti che si vedono all'interno dell'auto? Per esempio, i sedili di una Range Rover Sport sono molto simili a quelli di una Range Rover.

R. I sedili dei prodotti Jaguar saranno completamente diversi. Il design degli interni sarà completamente diverso. Alcune delle tecnologie di base del veicolo, molte delle forniture saranno comuni, ma in termini concreti, entrando nell'auto penserete che quella che state toccando sia la maniglia di una Range Rover? Assolutamente no. La sensazione sarà molto, molto diversa.

D. Dove saranno ubicate le fabbriche? Saranno in Uk?

R. Sì, a Solyon. A Solyon produciamo la Range Rover, la Range Rover Sport e c'è un nuovo impianto, completamente nuovo, in fase di sviluppo per tutti e tre i prodotti.

D. Quindi niente produzione in Asia?

R. No, tutti i prodotti saranno progettati e costruiti nel Regno Unito.

D. Quali sono i mercati più importanti?

R. Quelli che ci si aspetta in termini di dimensioni: Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Canada. Il mercato del Nord Europa, quello della Norvegia e quello della Svizzera. Credo quindi che saranno circa 10 o 12 i mercati che rappresenteranno la stragrande maggioranza del nostro volume, che guarda a circa 25 Paesi, poi si ridurranno.

D. Qual è la sfida principale, cioè la difficoltà principale in questa strategia di riposizionamento?

R. Credo sia una domanda molto importante per noi. E credo che il prodotto stesso sia di aiuto. Pensiamo che probabilmente il 10-15% della nostra attuale clientela Jaguar ci seguirà, quindi relativamente pochi automobilisti. Conosciamo chiaramente moltissimi automobilisti di alto livello che guidano Range Rover e Defender. Li conosciamo bene. Sarà quindi un'occasione per parlare con loro. Se pensiamo alla Jaguar di oggi, premium con prezzo di partenza di 50 o 60.000 euro beh, ora stiamo andando in un posto molto diverso in termini di lusso.

Quindi tutto ciò che facciamo, che si tratti di comunicazione di marketing, di sito web, di app, di HMI, deve essere in grado di elevare l'esperienza del cliente. Certo, non è la cosa più innovativa del mondo, ma non viene fornita in modo coerente da nessuna parte. Ed è qualcosa che sentiamo di dover fare con passione. Il modo in cui il marchio si presenta è davvero importante.

Jaguar Le Jaguar classiche al Goodwood Festival of Speed 2024

Se potesse darci un'anteprima sulla nuova GT, cosa direbbe? È più simile a una XJ o a una XF?

Ha una presenza su strada sostanziale. In termini di proporzioni si allontana molto da ciò che facciamo oggi. Per arrivarci ho diviso il team di design in 3 gruppi. Nel giro di tre mesi hanno prodotto 17 modelli full-size con diversi linguaggi di design, alcuni erano familiari, altri sembravano usciti da film di fantascienza. Il linguaggio stilistico che abbiamo scelto è esuberante. Pensate solo a qualcosa che sarà davvero diverso su strada. E a dicembre sveleremo il nostro nuovo linguaggio del design.

D. Per quanto riguarda le tempistica, vuole avere l'auto nel 2025?

Voglio che l'auto sia pronta nel 2024. Come detto a dicembre sveleremo il nostro nuovo design, poi nel 2025 presenteremo la prima GT che sarà in vendita entro la fine del prossimo anno.

13. E gli attuali modelli?

La Jaguar F-Type è finita, l'ultima è stata prodotta alla fine di maggio. Io c'ero ed è stato un momento storico. Lo stesso vale per la XE e la XF, ormai non più prodotte e alla fine di quest'anno toccherà a I-Pace ed E-Pace. Al momento, stiamo ancora lavorando sulla F-Pace per capire per quanto tempo ancora la produrremo e sarà l'ultima Jaguar con motore termico.

Jaguar F-Type Jaguar XF Jaguar I-Pace

Saranno ancora in vendita però. Nel Regno Unito lo stock si esaurirà quest'anno, come in Francia. Altrove dureranno un po' di più. Abbiamo bisogno di un taglio netto.

D. Vi aspettate che la quota di mercato delle auto di lusso cresca in modo sostanziale? Avete intenzione di creare una nuova rete vendita?

Sì, vediamo il mercato del lusso in crescita. Credo di essere nel settore auto da un bel po' di tempo, e ho lavorato in brand in cui si era fissati con la concorrenza e si passava tutto il giorno a guardare le loro specifiche, i loro prezzi, i loro volumi e a pianificare per questo. Noi non lo faremo, perché pensiamo che quando si arriva nella fascia di prezzo nella quale ci collocheremo siamo ovviamente siamo in un ambiente competitivo, ma gli acquirenti spesso hanno più auto in casa. Si tratterà di scegliere se comprare quell'auto, se comprare quella barca, se ristrutturare completamente la mia casa, se comprare la mia terza casa, o qualsiasi altra cosa sia, quindi saremo in competizione con più cose.

Jaguar Jaguar classiche Goodwood 2024

Guardate Bentley, Ferrari, Aston Martin, guardate i loro prezzi medi, in continua ascesa, ma tutti alimentati dalla necessità di creare qualcosa di desiderabile, qualcosa di unico, magari un pezzo unico, ma in realtà si tratta solo di capire come attingere alla ricchezza che c'è e trovare punti diversi per questo tipo di base.

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, opereremo in parte attraverso una rete di vendita al dettaglio ridotta. Perché un prezzo più alto comporta chiaramente volumi inferiori. Saremo più concentrati nelle aree urbane. Parigi, Londra, Tokyo, Chiang Mai, avremo un nostro negozio, dove potremo controllare completamente l'ambiente, l'esperienza e, idealmente, elevare quell'esperienza

D. Cosa la rende fiducioso di poter fare meglio dei suoi concorrenti?

Credo che il primo punto sia il design. Guardo il nostro design, e anche in questo caso ho visto cose che voi non avete visto, e penso che si distingua davvero. Non vedo nulla di simile sul mercato.

Jaguar Jaguar F-Type a Goodwood 2024 Jaguar Jaguar classiche Goodwood 2024

L'elettrico è un incredibile strumento in termini di dinamica dell'auto, ma prima di tutto, e soprattutto, l'esperienza, deve essere stupenda e sono lieto di dire che ogni volta che mostriamo la nostra auto alle persone, queste dicono: "È stupenda", ed è proprio questo il punto.