La divisione su misura di Rolls-Royce continua a consegnare ordini in questo 2024. Dopo la Phantom Scintilla di agosto, la Casa inglese mostra la Spectre Lunaflair, una versione one off della speciale coupé elettrica con vernice olografica arcobaleno realizzata su commissione per un importante cliente statunitense.

Un'auto lunare

Il nome Lunaflair prende ispirazione, in base a quanto dichiarato, dal fenomeno ottico dell'alone lunare, che appare come un cerchio colorato intorno alla Luna, causato dalla luce del sole riflessa del corpo celeste, che passa attraverso i cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi terresti ad alta quota.

Ma cosa c'entra con questa Rolls-Royce Spectre? Secondo la Casa l'obiettivo principale di questa era quello di replicare il colore dello speciale fenomeno in una vernice che, per essere realizzata, ha richiesto oltre un anno di sperimentazione.

Per ottenere la finitura finale che potete vedere nelle foto gli ingegneri della Casa hanno scelto di ricoprire la coupé elettrica con una tinta a 7 strati, di cui l'ultimo con effetto perla creato appositamente e il penultimo con sottili scaglie di magnesio fluoruro e alluminio, così da creare un profondo effetto metallico in condizioni di scarsa illuminazione.

Ispirata alla Phantom

In base a quanto specificato da Rolls-Royce la nuova Spectre Lunaflair è ispirata in parte alla Phantom Syntopia, rispetto alla quale cambia profondamente negli interni, rivestiti in blu navy, bianco e rosa peonia, tonalità scelte per ricordare, ancora una volta, lo spettro lunare e che rivestono sedili, pannelli porta porte e il tetto Starlight, oltre al tradizionale volante bicolore.

Rolls-Royce non è scesa nei dettagli riguardo il prezzo di questa speciale commissione, ricordando soltanto che si tratta di una one off a tutti gli effetti, riservata solo al cliente che l'ha commissionata.

