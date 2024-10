Se siete motociclisti (con qualche capello grigio in testa) il nome SWM forse vi suonerà familiare. Un brand italiano nato negli anni '70 nei pressi di Milano, acquistato da un Gruppo cinese e ancora oggi attivo nel mondo delle due ruote. E che ora si prepara a cambiare.

La Casa ha infatti presentato una gamma composta da 4 SUV (più uno in arrivo nel corso del 2025), importati in Italia da Campello Motors. Si chiamano G01, G01 F, G03 F e G05, tutti con misure comprese tra i 4,6 e i 4,75 metri e prezzi concorrenziali. Ve li presentiamo tutti qui sotto.

SWM G01

Partiamo con il modello che rappresenta il cuore della gamma, quello sul quale il brand punta per fare volumi: l'SWM G01. Un SUV di 4,61 metri mosso da un 1.5 turbo benzina da 133 CV e 212 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a 6 marce o un automatico doppia frizione 7 rapporti e alla sola trazione anteriore. Unità in futuro disponibile anche in versione GPL.

SWM Motors SWM G01 SWM Motors SWM G01, gli interni

Gli interni hanno un'impostazione classica, nella plancia trova posto un monitor da 10" per il sistema di infotainment e sotto una piccola penisola per i comandi (touch) del climatizzatore. La strumentazione è digitale, ma non presenta una gran quantità di schermate. Interessante il prezzo: 23.990 euro per la versione con cambio manuale, 25.990 per l'automatica.

SWM G01 Dimensioni Lunghezza: 4,61 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza: 1,72 metri

Passo: 2,75 metri Motore 1.5 turbo benzina - 133 CV - 212 Nm Trazione Anteriore Cambio Manuale 6 marce

Automatico doppia frizione 7 rapporti Prezzo 23.990 euro (manuale)

25.990 euro (automatico)

SWM G01 F

Rappresenta la versione sportiva della G01, rispetto alla quale cambia molto dal punto di vista estetico con frontale più aggressivo, doppio scarico vero e lunghezza di 4,67 metri. Il motore rimane il 1.5 turbo, portato però a 139 CV di potenza, la coppia rimane invece di 212 Nm. A livello di trasmissione è disponibile unicamente il doppia frizione a 7 rapporti con trazione anteriore.

SWM Motors SWM G01 F SWM Motors SWM G01 F, gli interni

Per quanto riguarda gli interni la SWM G01 F mantiene lo stesso arredamento della G01, con monitor centrale da 10" e strumentazione generale.

SWM G01 Dimensioni Lunghezza: 4,67 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza: 1,75 metri

Passo: 2,75 metri Motore 1.5 turbo benzina - 139 CV - 212 Nm Trazione Anteriore Cambio Automatico doppia frizione 7 rapporti Prezzo 26.990 euro (automatico)

SWM G03 F

La SWM G03 F rappresenta il modello di accesso alla gamma del costruttore cinese, nonché quello con l'impostazione più fuoristradistica, almeno per quanto riguarda l'estetica. Sono infatti presenti numerose protezioni in plastica, fissate su una carrozzeria particolarmente squadrata. Sotto il cofano ancora una volta il 1.5 4 cilindri, in versione aspirata da 110 CV e 155 Nm di coppia. La trazione rimane anteriore, abbinata a un cambio manuale 5 marce.

SWM Motors SWM G03 F SWM Motors SWM G03 F, gli interni

Lungo 4,6 metri ha 7 posti e disposizione 2+2+3, con l'ultima fila adatta più ai bambini che agli adulti. L'arredamento è più spartano rispetto alle altre SWM, con strumentazione che mischia analogico e digitale e monitor per l'infotainment in posizione rialzata.

SWM G00 F Dimensioni Lunghezza: 4,60 metri

Larghezza: 1,81 metri

Altezza: 1,82 metri

Passo: 2,78 metri Motore 1.5 turbo benzina - 110 CV - 155 Nm Trazione Anteriore Cambio Manuale 5 marce Prezzo 19.990 euro

SWM G05

Con 4,75 metri la SWM G05 è l'ammiraglia del marchio, un SUV per famiglie con forme regolari per non compromettere lo spazio interno. Il 1.5 turbo benzina sviluppa 139 CV e 230 Nm di coppia, muovendo le ruote anteriori tramite un cambio manuale 6 marce o automatico doppia frizione a 7 rapporti.

SWM Motors SWM G05 SWM Motors SWM G05, gli interni

Grazie alle dimensioni generose l'abitacolo può ospitare fino a 7 persone - con schema 2+3+2 - ma l'ultima fila non è che per bambini: il pavimento è piuttosto alto e gli adulti hanno difficoltà di movimento. Cambia anche la plancia, dove trova spazio un monitor centrale da 12" sistemato in verticale, affiancato dalla strumentazione digitale.

SWM G05 Dimensioni Lunghezza: 4,75 metri

Larghezza: 1,86 metri

Altezza: 1,78 metri

Passo: 2,75 metri Motore 1.5 turbo benzina - 139 CV - 230 Nm Trazione Anteriore Cambio Manuale 6 marce

Automatico doppia frizione 7 rapporti Prezzo 23.890 euro (manuale)

25.890 euro (automatico)

SWM G03 F CDI

Se i modelli descritti qui sopra sono già in commercio, per la SWM G03 F CDI bisognerà attendere il 2025. Basata sulla G03 F monta un nuovo powertrain elettrico con range extender, un piccolo motore benzina sistemato sotto il cofano, del quale non sono stati resi noti i dettagli. Sappiamo che il suo compito è quello di ricaricare un pacco batterie da 8,8 kWh - ricaricabile alla spina - a sua volta deputato ad alimentare un motore elettrico da 105 kW (circa 143 CV).

Gamma SWM, dove si compra

Importate in Italia in esclusiva da Campello le auto SWM sono attualmente disponibili in una ventina di concessionarie sparse per l'Italia, con l'obiettivo di arrivare a 35 entro fine 2024 e 60 per la fine del 2025. Contestualmente si sta lavorando per la rete di assistenza, con l'obiettivo di far arrivare il ricambio in officina entro 48 ore. La garanzia è di 5 anni o 100.000 km,

Tutti i modelli saranno disponibili anche con alimentazione GPL sviluppato con Westport, multinazionale proprietaria - tra gli altri - dell'italiana BRC.