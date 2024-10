Sappiamo tutti che la Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo. Con oltre 150 marchi disponibili e più di 25 milioni di unità vendute all'anno, il gigante asiatico è diventato un punto di riferimento nel settore.

In meno di 20 anni, la Cina è passata dall'essere un mercato minore e sottosviluppato per le auto, a must per quasi tutte le case automobilistiche che desiderano diventare attori globali. La sua rapida crescita ha costretto le case automobilistiche di Europa, Stati Uniti e altri Paesi asiatici a darle la priorità. Ma come mai la Cina sta diventando un problema per molti di loro?

Cosa significa la Cina per il settore

L'anno scorso, le vendite di nuovi veicoli leggeri in Cina hanno rappresentato il 28% del totale globale. È stata un'importante fonte di guadagno per la maggior parte delle case automobilistiche del mondo. Ad esempio, più di un terzo delle vendite totali di veicoli del gruppo Volkswagen è avvenuto in Cina. Questo Paese ha rappresentato il 33% del totale di BMW e Mercedes, il 34% dei volumi di Tesla, il 30% di Honda, il 17% del totale di Toyota e il 21% dei volumi di Nissan.

Le vendite in Cina nel 2023

% di vendite in Cina rispetto alle vendite globali di unità nel 2023 Toyota 18,1% Volkswagen 43,4% Hyundai 6,1% Honda 31,5% Ford 5,1% Chevrolet 5,3% Nissan 21,6% Suzuki 0,1% Kia 2,6% Mercedes 32,4% BMW 36,1% Audi 38,1% Tesla 33,9% Renault 0% Fiat 0% Mazda 6,9% Peugeot 2,6% Jeep 0,5% Subaru 0,9% Skoda 2,5% Lexus 21,5% Daihatsu 0% Mitsubishi 2,3% Tata 0% Citroen 4,9% Buick 73,9% GMC 0% Mahindra 0% RAM 0%

La Cina è anche un importante centro di produzione ed esportazione non solo per i marchi nazionali, ma anche per molti marchi stranieri. Tesla, ad esempio, esporta alcuni dei suoi modelli dallo stabilimento di Shanghai. BMW utilizza le sue fabbriche per produrre la BMW iX3 e la nuova MINI Cooper elettrica per i mercati globali. Altri, come Volvo, stanno guadagnando terreno nei mercati dei veicoli elettrici grazie alla Volvo EX30 costruita in Cina. Anche Polestar, Dacia, Honda, smart, Citroen, Lotus, Lincoln e Cupra esportano le loro auto dalla Cina.

Allo stesso tempo, questo Paese è diventato un salvagente per molti marchi. In un momento in cui i mercati automobilistici europei e nordamericani non crescono più, la Cina è diventata la loro unica grande fonte di crescita. Tra il 2013 e il 2023, il volume delle immatricolazioni in Europa-28 è aumentato del 4%. Negli Stati Uniti-Canada è rimasto invariato, con 17,3 milioni di unità, mentre in Cina le vendite di auto sono aumentate del 25% nello stesso periodo.

Variazione delle vendite di auto

2013 2023 2013 vs 2023 Cina 17.93 22.45 +25% USA-Canada 17.35 17.32 0% Europa-28 12.31 12.79 +4% * Volumi in milioni di unità

Il cambiamento

La situazione sta cambiando in peggio per le case automobilistiche straniere in Cina. Subito dopo la pandemia, si è verificato un cambiamento nei gusti e nella domanda dei consumatori che non sta rendendo la vita facile ai marchi automobilistici non cinesi. Nel 2019, i marchi automobilistici cinesi hanno registrato una quota di mercato del 37% delle vendite di vetture. Questa percentuale è scesa al 36% durante l'anno della pandemia, nel 2020, ma ha iniziato a crescere rapidamente nel 2021, quando ha raggiunto il 43%.

Il cambiamento è proseguito nel 2022 a un ritmo più veloce, in seguito a un panorama più dinamico dell'industria locale cinese. OEM come Geely, BYD, NIO, Xpeng, Li Auto, Chery, Changan, hanno accelerato i loro piani di produzione come conseguenza della nuova guerra dei prezzi iniziata da Tesla. Negli showroom sono arrivate sempre più auto nuove a prezzi più bassi. Nel frattempo, la concorrenza più agguerrita ha costretto la maggior parte di loro a migliorare le specifiche delle proprie auto: ad esempio, le prestazioni delle batterie e il software.

Tutto questo è avvenuto in meno di tre anni e ha colto di sorpresa le case automobilistiche straniere. È stato allora che il passaggio dall'acquisto di auto non cinesi a quello di auto cinesi ha subito un'accelerazione. Nel 2022, i produttori locali hanno conquistato il 46% delle vendite di autovetture. Un anno dopo, alla fine del 2023, BYD ha detronizzato Volkswagen come marchio più venduto, con le aziende cinesi che rappresentano il 50%. Quest'anno, il cambiamento sta prendendo una piega ancora più drammatica: nell'agosto 2024, la quota di mercato del marchio cinese ha registrato un nuovo record del 62%.

Questo cambiamento di percezione da parte dei consumatori spaventa le case automobilistiche straniere ed è dovuto in parte alla mancanza di contatto con i clienti e alla capacità dei produttori cinesi di proporre auto competitive che attraggono i consumatori (anche cinesi grazie a un software che parla la loro lingua).

Vendite di auto in Cina per origine dei marchi

Le case automobilistiche occidentali reagiranno finalmente?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.