La Ghost, uno dei modelli più esclusivi di Rolls-Royce, ci accompagna dal 2020. Quattro anni sono tanti anche per un'auto di superlusso e così è stata sottoposta a un lieve lifting. A cambiare sono piccoli dettagli, che si possono scovare guardando con attenzione soprattutto il design esterno nella parte anteriore.

Il motore è sempre il V12 twin-turbo che è stato rimappato specificatamente per la Ghost e che eroga 570 CV e 850 Nm di coppia. Chi desidera più potenza, invece, può scegliere la Black Badge Ghost Series II. Rolls-Royce non ha ancora annunciato i prezzi, ma è facile immaginare che la cifra sia sempre vicina ai 330.000 euro.

Un nuovo look

La Ghost rinnovata ha una griglia molto più imponente nella parte anteriore, dove spiccano anche i gruppi ottici che adesso sono molto più sottili. L'aspetto è così più aggressivo e, nella sezione posteriore, gli stop sono stati resi più simili a quelli dalla Spectre. Pure i cerchi da 22 pollici sono stati ridisegnati.

Rolls-Royce Ghost 2020 Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Series II

Un altro dettaglio importante riguarda il colore Mustique Blue che è stato aggiunto alla gamma di tinte del marchio fino a 44.001 esemplari.

Più tecnologica

A bordo non ci sono molti cambiamenti, il più significativo è "nascosto" nell'infotainment che adesso può essere abbinato all'applicazione Rolls-Royce chiamata Whispers e che permette all'utente di fare molte cose utilizzando solo il proprio smartphone. Ad esempio, consente di aprire e chiudere le portiere a distanza o di proiettare la propria destinazione sullo schermo di navigazione. Inoltre adesso è possibile collegare due dispositivi diversi a entrambi gli schermi sul sedile posteriore.

Per quanto riguarda le personalizzazioni a bordo ora è possibile scegliere un rivestimento in legno chiamato "frassino tinto grigio" oppure si può optare per il Duality Twill, uno speciale in bambù che Rolls-Royce ha sviluppato dopo un anno di ricerca e richiede un lavoro di circa 20 ore per essere montato sull'auto.

Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Series II, gli interni

Rolls-Royce Black Badge Ghost Serie II

Chi desidera più potenza, come anticipato, può optare per la Black Badge Ghost Series II. La Black Badge, che ricalca in tutto e per tutto il modello standard, è dotata di numerose parti cromate nere e di una dieta a base di fibra di carbonio. A ciò si aggiungono i cerchi da 22 pollici e il motore V12 che eroga oltre 600 CV.