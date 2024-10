L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Dallara Automobili, Andrea Pontremoli, è stato nominato Presidente di Fondazione ASPHI Onlus, un'organizzazione che si occupa da quasi 45 anni di tecnologie digitali per la disabilità. Pontremoli, già vicepresidente nel 2018, subentra a Franco Bernardi, che lascia la carica dopo venticinque anni passati al servizio della Fondazione.

Pontremoli è stato anche per molti anni in IBM Italia, nei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato, e la Fondazione ASPHI Onlus è nata nel 1979 da un’idea di Giovanni Zanichelli, dirigente IBM, con l'obiettivo di inserire i giovani non vedenti nel mondo del lavoro come programmatori informatici.

Innovazione sociale

Oggi la Fondazione continua ad esplorare l'uso della tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, spaziando dalle disabilità sensoriali e motorie, a quelle psichiche e mentali, alla perdita di autonomia e abilità determinata dall’invecchiamento.

"La tecnologia è uno strumento per fare innovazione sociale - ha detto Andrea Pontremoli, Presidente di Fondazione ASPHI Onlus e ad di Dallara -. Per questo la Fondazione ASPHI Onlus ha un ruolo sempre più importante come promotrice di una cultura dell’innovazione accessibile e inclusiva per i soggetti più fragili, mettendo in evidenza il contributo che le persone con disabilità possono dare. Portando avanti la missione di ASPHI possiamo contribuire allo sviluppo di un sistema sociale inclusivo, coinvolgendo aziende, istituzioni, associazioni, servizi sociosanitari e il mondo della scuola".

Tra i prossimi appuntamenti, dal 28 al 30 novembre, presso l’Istituto Aldini Valeriani di Bologna, la Fondazione ASPHI Onlus curerà la tredicesima edizione di Handimatica, una mostra-convegno nazionale dedicata alle tecnologie digitali accessibili.