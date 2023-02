Speciale lo è di sua natura la Dallara Stradale, prima auto targata del costruttore di Varano de Melegari. Ora però è disponibile in una versione ancora più particolare. Il nome completo è Dallara Stradale IR8 Tribute è già nel nome vuole omaggiare la prima vittoria della Casa alla mitica 500 Miglia di Indianapolis, avvenuta nel 1998.

25 anni dal primo di un'innumerevole serie di successi (interrotti unicamente nel 2000 e 2004 dalla G-Force) con Eddie Cheever al volante.

Tutta speciale

A caratterizzare la Dallara Stradale IR8 Tribute ci pensa prima di tutto la livrea che riprende i colori della vettura portata alla vittoria da Cheever, studiata per l'occasione dallo Studio di design BorromeodeSilva.

Blu e nero interrotti dal bianco della scritta XXV (25 in numeri romani) e 23 stelle al di sotto, come le vittorie nella 500 Miglia di Indianapolis dal 1998 a oggi. Neri sono i cerchi in lega speciali, sotto i quali spiccano le pinze gialle dell'impianto frenante.

Più veloce

Le novità più importanti però sono quelle che non si vedono. La Dallara Stradale IR8 Tribute (disponibile anche in versione EXP) porterà al debutto numerosi aggiornamenti tecnici per alzare ulteriormente l'asticella.

In primis tutte e 25 le Dallara Stradale speciali previste per la produzione monteranno il nuovo cambio robotizzato AMT (derivato da quello della EXP) che dimezza i tempi di cambiata. Previsto anche un aggiornamento per l'impianto frenante e un nuovo intercooler, con masse radianti F1.