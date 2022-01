La Dallara Stradale D50 è la versione celebrativa in nero e oro della sportiva parmense che festeggia i cinquant'anni dell'azienda che è stata fondata il 15 gennaio 1972 dall'ingegner Giampaolo Dallara. Questa serie da collezione della Dallara Stradale è interamente verniciata a mano in nero "graphite opaco" per ricordare il carbonio che è una delle competenze chiave di Dallara e ha diversi dettagli color oro "champagne" per ricordare il momento della celebrazione.

A questo la Dallara Stradale D50 aggiunge anche alcuni elementi grafici ripresi dalla Dallara SP1, la triposto da corsa con guida centrale del 1972 che è la prima vettura col marchio emiliano. A questo si aggiungono diversi dettagli che sono presenti su tutte le vetture ordinate e consegnate nel 2022, anno del cinquantenario.

Dettagli speciali per il cinquantenario

Tra questi elementi distintivi della Dallara Stradale D50 e delle altre auto datate 2022 ci sono i coprimozzi con logo D50, l'emblema D50 all'interno della strumentazione visibile all'avviamento, i pulsanti dei comandi anodizzati in color oro e la stessa finitura dorata per la parte centrale della chiave.

A questo si aggiunge il telo copri auto personalizzato con logo D50 e la targhetta dedicata al 50° anniversario Dallara con la scritta "In Dallara dal 1972 radici e futuro crescono insieme".

400 CV per la strada e 500 per la pista

Ricordiamo che la Dallara Stradale, anche la speciale D50 per il cinquantenario, è una sportiva omologata per l'uso su strada e pensata per il divertimento in pista che può essere configurata in versione barchetta senza parabrezza, con parabrezza, targa o coupé a seconda dei desideri del cliente.

Il peso base di 855 kg la rende una delle sportive più leggere sul mercato, cosa che unita al motore 2.3 turbo di origini Ford da 400 CV rende possibile uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,25 secondi. Il prezzo base della Barchetta è di 194.712 euro.

A chi non bastasse neppure questo può sempre puntare sulla Dallara EXP, progettata esclusivamente per l'uso in pista e potenziata fino a quota 500 CV.