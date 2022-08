La Dallara Stradale indossa un nuovo abito con colori unici. Sabato 27 e domenica 28 agosto, in occasione dell’Historic Minardi Day all’Autodromo di Imola, l’esemplare della 777 Collection di Andrea Levy correrà in pista col nuovo kit aerodinamico EXPerience.

Non solo: la livrea della Dallara sarà dedicata ad Alex Zanardi, il quale ha guidato la monoposto dell’ex Scuderia romagnola negli anni ’90.

Super aerodinamica con un omaggio al passato

La Stradale di Levy sarà il primo esemplare a montare il nuovo kit che aggiunge nuove appendici anteriori e un’ala posteriore biplano. Queste soluzioni consentono di sviluppare un carico aerodinamico ben superiore al peso della vettura migliorando ulteriormente le prestazioni e il bilanciamento della Dallara.

Come detto, la Stradale presente a Imola avrà un’estetica dedicata a Zanardi (realizzata da Wrap.it) e, in particolare, un omaggio al sorpasso effettuato dal pilota nei confronti di Bryan Herta a Laguna Seca l’8 settembre 1996.

In quel gran premio, valido per il campionato Indy, Zanardi riuscì a superare all’ultimo giro il rivale nella doppia curva “Cavatappi” del circuito americano in una celebre manovra che viene ricordata come “The Pass”.

Sulla fiancata della Dallara è presente un codice QR che, se scansionato con lo smartphone, rimanda proprio al video originale del sorpasso.

Può giocarsela anche con una Chiron

Sotto l’originale livrea della Dallara, si nasconde un “cuore” da vera auto da corsa. La versione EXP, infatti, è equipaggiata con un 2.3 4 cilindri turbo di origine Ford con 500 CV e 700 Nm erogati a 4.000 giri.

Il telaio in carbonio e l’assenza di tetto e parabrezza ha consentito di contenere il peso a soli 890 kg, con un rapporto peso/potenza di 1,78 kg/CV. Tanto per fare un esempio, la Bugatti Chiron, una delle hypercar più estreme al mondo con 1.600 CV ha un rapporto di 1,22 kg/CV.

È probabile che grazie al kit aerodinamico EXPerience le potenzialità della Stradale siano ancora più estreme e sempre più vicine a quelle di un’auto da corsa vera e propria.