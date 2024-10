Nella notte californiana, Tesla ha tolto il veli al chiacchieratissimo Robotaxi, inteso come veicolo a trasporto persone a forma di coupé a due porte che si aprono ad ali di a farfalla ed è stato battezzato Cybercab. Ma a sorpresa c'è anche una sorta di autobus, il Robovan che può trasportare fino a 10 passeggeri.

Così come il nome, il Cybercab prende in prestito il frontale dal più grande Cybertruck, ma è molto più piccolo e di forma più aerodinamica, con soli due posti. Non ci sono né volante né pedali, ma solo un grande schermo gigante al centro del cruscotto.

L'amministratore delegato Elon Musk non ha rivelato alcuna stima delle prestazioni o dell'autonomia della Cybercab, ma ha dichiarato che sarà disponibile per l'acquisto da parte del pubblico a un prezzo inferiore a 30.000 dollari. Avrà anche una ricarica induttiva, il che significa che non ci sarà una spina fisica per ricaricare la batteria.

Il Tesla Cybercab (cosiddetto Robotaxi) Tesla Il Tesla Robovan

Musk ha anche mostrato un veicolo elettrico a forma di furgone chiamato Robovan, destinato a spostare autonomamente grandi quantità di persone alla volta. Al momento non ci sono specifiche per questo furgone, ma da quello che possiamo dire, può ospitare più di 10 persone alla volta. Non è chiaro se questo furgone sarà disponibile per l'acquisto da parte del pubblico.

Tesla ha dichiarato che prevede di avviare i suoi servizi di guida autonoma in California e in Texas l'anno prossimo con la Model 3 e la Model Y. Il Cybercab non sarà in circolazione prima del 2026. Musk ha da tempo sottostimato i tempi di consegna dei prodotti Tesla, e sospettiamo che questo non sarà diverso. Lui stesso ha ammesso di essere stato "ottimista" in passato con le tempistiche.

32 Foto Tesla

Dopo il debutto, Tesla ha permesso agli ospiti di fare un giro sui circa 50 Cybercab presenti in loco, operando nell'ambiente chiuso di un set cinematografico. Senza dubbio i video dall'interno dell'auto inizieranno a circolare online nel corso della notte. Ma conoscendo Tesla, è probabile che ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere queste auto su strada.

Il video della presentazione ufficiale