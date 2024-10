Insieme alla MINI John Cooper Works, c'è spazio anche per la Aceman più piccante di tutte. Al Salone di Parigi si mostra la Aceman JCW, la versione più potente del nuovo crossover elettrico della Casa inglese.

In arrivo nel 2025, questa nuova MINI punta sempre sul divertimento alla guida in ogni situazione e su uno stile ricco di dettagli per farsi riconoscere tanto negli esterni quanto negli interni.

258 CV (+27 su richiesta)

Esattamente come il modello a tre porte, la Aceman ha un motore elettrico da 258 CV che consente uno scatto 0-100 km/h di 6,4 secondi (circa mezzo secondo in più della MINI più compatta). La coppia è sempre di 350 Nm, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h.

Mini MINI Aceman John Cooper Works (2024) Mini MINI Aceman John Cooper Works, il posteriore

Per avere ancora più potenza, comunque, è possibile inserire la modalità go-kart premendo il pulsante boost sul volante e avere così 20 kW (circa 27 CV) in più per qualche secondo per facilitare le manovre di sorpasso e avere un'accelerazione ancora migliore.

La batteria da 54,2 kWh lordi permette un'autonomia massima di 355 km nel ciclo WLTP.

JCW a prima vista

A livello estetico, la Aceman JCW si riconosce subito. Il logo John Cooper Works rosso, bianco e nero si trova sulla calandra in nero lucido, mentre quando si aprono le portiere si viene accolti dal logo stesso proiettato sull'asfalto.

Le luci diurne dei fari a LED della MINI sono caratterizzate da barre orizzontali in JCW Signature. Altri elementi specifici sono le minigonne nere, lo spoiler e i diffusori verticali rossi, oltre all'impianto frenante con pinze color Chili Red che s'intravedono dai cerchi da 19".

Mini MINI Aceman John Cooper Works (2024)

A bordo troviamo un ambiente sportivo, con la plancia e i sedili che riprendono lo schema di colori JCW. Un motivo nero e rosso adorna la superficie a maglia della plancia, mentre i sedili sono rivestiti in pelle sintetica nera con tessuto multicolore e cuciture a contrasto rosse.

Confermato il display OLED con diametro di 240 mm, su cui si trovano tutti i dati rilevanti della MINI e la navigazione, la quale viene visualizzata anche in 3D e in realtà aumentata.

Non manca anche il Parking Assistant Professional, che utilizza dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View per rilevare gli spazi di parcheggio adatti e avviare automaticamente le manovre di parcheggio.