Dopo il lancio della citycar T03 e del grande SUV C10, Leapmotor presenta al Salone di Parigi il suo terzo modello destinato al mercato europeo: la B10.

Lungo circa 4,50 metri, questo modello segna un passo importante nell'espansione in Europa del marchio cinese, sostenuto da Stellantis, che detiene una quota del 20% delle azioni.

Infatti, a differenza dei precedenti modelli progettati inizialmente per il mercato cinese e poi introdotti nel Vecchio Continente, la B10 è il primo modello sviluppato appositamente per i mercati globali.

Piattaforma ad hoc

Sebbene i dettagli tecnici sui motori della Leapmotor B10 non siano ancora stati rilasciati, si sa che il SUV è costruito sulla piattaforma LEAP 3.5, appositamente progettata per veicoli elettrici.

Leapmotor Leapmotor B10 Leapmotor Leapmotor B10, un dettaglio del frontale

Questa architettura promette funzionalità all’avanguardia, tra cui sistemi avanzati di assistenza alla guida, un cockpit digitale personalizzabile e funzioni di guida intelligente, rispondendo alle esigenze dei consumatori che desiderano un'auto elettrica capace di coniugare stile, prestazioni e tecnologia di alto livello.

Riguardo al prezzo - anche se non è stato annunciato -, è possibile che si inserisca a metà tra la T03 e la C10, ossia circa 30.000 euro.

Il primo passo verso l'Europa

Con il debutto della B10 a Parigi, Leapmotor intende accelerare la sua espansione globale, avviata alla fine di settembre con il lancio delle vendite in Europa attraverso una rete di oltre 200 concessionari in 13 Paesi.

Motor1 Brasil Leapmotor B10 al Salone di Parigi

Il marchio prevede di aumentare i punti vendita a 500 entro la fine del 2025. La gamma di modelli della "serie B" si amplierà ulteriormente proprio nel 2025, con l'obiettivo dichiarato di rendere i veicoli elettrici accessibili a livello globale.

Oltre alla B10, a Parigi sono presenti anche gli altri modelli Leapmotor come la city car T03, la C10 e la C16. Quest'ultimo è un un D-SUV per famiglie (in configurazione 2+2+2) con piattaforma al carburo di silicio da 800V, progettata per la ricarica rapida.