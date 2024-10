La famiglia Jaecoo si allarga, per ora verso il basso. Dopo la Jaecoo 7, infatti, a debuttare è la Jaecoo 5, direttamente dal quartier generale del brand a Wuhu, in Cina.

Si tratta di un SUV compatto che, avendo dimensioni inferiori rispetto alla 7, occupa una posizione inferiore all'interno gamma. Prodotto in Cina, arriva sulle nostre strade verso la metà del 2025 con tre motorizzazioni diverse: termica pura, full hybrid oppure elettrica. Ecco com'è fatta.

Jaecoo 5, il video

Jaecoo 5, esterni

La Jaecoo 5 è lunga 4,38 metri, posizionandosi quindi in un segmento particolarmente affollato ma allo stesso tempo di grande successo commerciale. Il design, pulito e moderno, si ispira chiaramente a quello della Range Rover Evoque, riproponendo alcuni dei tratti tipici come il tetto "sospeso", anche in tinta nera, la fiancata, solcata da una linea di cintura regolare (ma sprovvista di maniglie a scomparsa), oppure il posteriore, con i gruppi ottici a LED uniti da una fascia nera che riporta il nome del brand.

Jaecoo 5, lo stile esterno

D’impatto la grande calandra squadrata e con listelli verticali, toccata dai fari full LED con doppia luce diurne orizzontale. Sul paraurti, gli inserti verticali contribuiscono a dare un’idea di robustezza.

Jaecoo 5, la calandra

Furbe le portiere che coprono completamente i brancardi, in modo da non rovinarsi i pantaloni quando la carrozzeria è sporca. A questo proposito, sono cinque le tinte disponibili. I cerchi in lega, sulla versione di lancio, sono da 18 pollici e con un disegno studiato per la migliore resa aerodinamica.

Jaecoo 5, dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Jaecoo 5 4,38 m 1,86 m 1,65 m 2,62 m

Jaecoo 5, interni

Il bagagliaio della Jaecoo 5 ha una capacità di 480 litri nella configurazione standard. Il divano posteriore si abbatte poi in configurazione 60:30 per arrivare a 1.180 litri totali. Tra le varie cose sono presenti un generoso doppiofondo e una presa di ricarica a 12V. Salendo a bordo sui sedili posteriori, lo spazio per gli occupanti è più che sufficiente sia per le ginocchia che per la testa. Buoni i materiali utilizzati per rivestimenti e assemblaggi.

Non mancano due bocchette dell’aria, una presa 12V e altre attenzioni come le tasche dietro ai sedili, le maniglie posteriori o un enorme tetto panoramico con 1,45 metri quadrati di superficie.

Jaecoo 5, la plancia

La plancia è molto elegante nell’impostazione, con uno schermo centrale disposto verticalmente che si ricollega poi al tunnel e che è dotato di una ricarica ad induzione con ventilazione per evitare il surriscaldamento dello smartphone. Affianco c’è un altro slot, senza ricarica, mentre al di sotto del tunnel c’è spazio per oggetti voluminosi e anche tre prese di ricarica: USB-A, USB-C e 12V.

A testimoniare la cura per la realizzazione costruttiva ci sono attenzioni come l’illuminazione ambientale personalizzabile, la moquette sul fondo del vano al di sotto del bracciolo centrale, il potente LED interno al cassetto portaoggetti e, più in generale, l’alternarsi di materiali morbidi di diverso tipo e colore nella parte alta e centrale dell’abitacolo. Una curiosità: tutta la scelta dei rivestimenti è stata guidata dalla volontà di offrire superfici resistenti e facilmente lavabili in modo da poter ospitare gli amici a quattro zampe.

Jaecoo 5, i dettagli interni Jaecoo 5, i dettagli interni

Il comparto infotelematico passa per un cruscotto minimal sprovvisto di palpebra superiore e per il display touch da 13,2 pollici di diagonale al centro, che ospita un software rapidissimo nella fruizione e ricco di funzionalità, tra cui gli aggiornamenti tramite Internet e la possibilità di controllare da remoto alcune funzioni come la preclimatizzazione.

Jaecoo 5, motorizzazioni

La Jaecoo 5 arriva con tre opzioni di powertrain. Per cominciare c’è la versione termica "pura", che può contare su un 1.6 quattro cilindri turbobenzina da 147 CV, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico.

Jaecoo 5

La seconda variante, invece, è quella full hybrid, di cui al momento non si hanno informazioni al di fuori della potenza, anche in questo caso di 147 CV. Terza, infine, la versione 100% elettrica, che promette una potenza di 150 kW, cioè 204 CV, e una batteria da 67 kWh. Ulteriori informazioni e specifiche tecniche verrano rilasciate più avanti.

Jaecoo Jaecoo 5

Come già anticipato, non è prevista una versione a trazione integrale ma, per la guida nel fuoristrada leggero, sono disponibili l’hill descent control fino a 60 km/h e le telecamere con vista virtuale sotto al pianale.

Jaecoo 5, prezzi

Al momento il listino per il mercato italiano non è stato ufficializzato. Sapendo però che il prezzo base della Jaecoo 7 è di 33.900 euro, è facile pensare che quello della Jaecoo 5 potrebbe aggirarsi attorno ai 30.000 euro. Ciò che è certo è che la garanzia sarà di 7 anni o 150.000 chilometri.