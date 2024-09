Dopo una lunga attesa sono arrivati in Italia i primi esemplari della Jaecoo 7, il SUV compatto cinese del brand appartenente al Gruppo Chery. Lunga 4,5 metri si inserisce in un segmento ricco di concorrenti come Volkswagen Tiguan, Citroen C5 Aircross, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross e Peugeot 3008.

Disponibile con il solo motore 1.6 turbo benzina da 147 CV, abbinabile alla trazione anteriore o integrale, la Jaecoo 7 ha prezzi a partire da 33.900 euro.

Jaecoo 7, gli allestimenti

Per quanto riguarda gli allestimenti della Jaecoo 7 il listino ne propone due: Premium - a trazione anteriore - ed Exclusive - a trazione integrale - con dotazioni di serie particolarmente ricche.

La Jaecoo 7 Premium propone cerchi in lega da 19", luci full LED, barre sul tetto, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldabili, sedile conducente a regolazione elettrica, climatizzatore automatico bi-zona, tetto panoramico apribile, strumentazione digitale, monitor centrale da 13,2" con Apple CarPlay e Android Auto wireless, sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 (cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia), telecamere esterne, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e altro ancora.

Jaecoo Jaecoo 7, la vista laterale Jaecoo Jaecoo 7, il posteriore

La Jaecoo 7 Exclusive (da 37.900 euro) aggiunge trazione integrale, luci LED dinamiche, Terrain Selector (Snow, Sand, Mud, Offroad), volante e parabrezza riscaldabili, sedili anteriori ventilati, filtro PM 2.5, head-up display, monitor centrale da 14,8" e impianto audio Sony.

Come detto il motore è il 1.6 turbo benzina da 147 CV e 275 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. La velocità massima è di 180 km/h mentre lo 0-100 è coperto in 10,3" nella versione a trazione anteriore, 11,8 per l'integrale.

Jaecoo 7, gli interni