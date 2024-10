Nella sua rubrica sul Sunday Times, Jeremy Clarkson parla di ogni tipo di argomento, ben oltre le automobili. Il deterioramento della sua salute non è certo tra i suoi argomenti preferiti, ma così è la vita quando si invecchia e si porta più peso del dovuto.

Il quarto giorno della sua vacanza su un'isoletta dell'Oceano Indiano, Jezza ha avuto alcuni problemi in rapida successione.

Una serie di problemi

Che cosa è successo? Dopo aver fatto colazione, Clarkson ha avuto problemi ad alzarsi: "Ho dovuto prendermi un momento per assicurarmi che i miei arti funzionassero correttamente". Qualche ora dopo, è saltato da una barca per nuotare verso la spiaggia, ma "ha colpito l'acqua come un labrador. È stata una caduta di pancia tremenda, e quando hai una pancia grande come la mia, questo provoca il tipo di dolore che si misura in acri".

Jeremy Clarkson

Il resto della giornata è stato altrettanto brutto: ha faticato a nuotare, riuscendo a malapena a raggiungere la spiaggia: "C'era più acqua nei miei polmoni di quanta ce ne sia nel Lago Superiore, ed ero quasi morto". Clarkson racconta poi di aver avuto problemi a scendere le scale senza che qualcuno gli tenesse la mano. Tutto questo è successo nello stesso giorno, quindi l'ex Top Gear e The Grand Tour è stato vittima di un incidente. Il mattatore di The Grand Tour ha deciso di riposare per il resto della vacanza, sedendosi su una sedia e mangiando formaggio e bevendo vino.

Un'arteria cardiaca completamente ostruita

Dopo essere tornato a casa, ha "naturalmente ignorato" i segnali di allarme, anche dopo aver notato una fitta al petto. La situazione è degenerata e ha dovuto essere trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza. I medici del John Radcliffe Hospital inizialmente volevano rimandarlo a casa perché non avevano notato alcun segno di un potenziale attacco cardiaco. Prima di lasciarlo andare, un "medico anziano" ha sottoposto Clarkson a una risonanza magnetica, scoprendo che aveva un'arteria cardiaca completamente ostruita e un'altra quasi intasata.

L'intervento chirurgico d'urgenza

La star di Clarkson's Farm è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza di due ore. Fortunatamente non ha avuto bisogno di un bypass cardiaco. Il presentatore 64enne promette ora di prendersi più cura di sé, cercando di "rendere interessante il sedano" e scoprendo il "sapore dell'acqua".

Prima della messa in onda del viaggio finale del Grand Tour, ha ammesso di essere "troppo vecchio e grasso per salire sulle auto che mi piacciono e di non essere interessato a guidare quelle che non mi piacciono". Speriamo che il giornalista britannico si rimetta in forma e che continui a fare la Fattoria di Clarkson per molti anni.