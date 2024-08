La corsa sta per finire. Per molti appassionati di auto di oggi, Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond sono stati per oltre due decenni il volto asciutto della televisione automobilistica.

Ma stanno per vivere la loro ultima avventura insieme. L'episodio finale di The Grand Tour, "One for the Road", sarà trasmesso in anteprima il 13 settembre su Amazon Prime e un nuovo teaser offre il primo sguardo ufficiale al divertimento che li attende.

Ritorno in Africa in stile Anni '70

I tre partiranno per lo Zimbabwe a bordo di tre auto che hanno sempre desiderato possedere. Sembra che Clarkson sia a bordo di una Lancia Montecarlo, Hammond di una Ford Capri 3.0 litri e May di una Triumph Stag. Il trailer non mostra molte azioni su strada, ma si concentra sui tre conduttori che molti di noi hanno imparato ad amare.

The Grand Tour ha debuttato nel 2016 dopo che i tre hanno lasciato Top Gear della BBC, che Clarkson aveva rilanciato nei primi anni 2000. May è entrato a far parte dello show nel 2003, che è diventato una potenza culturale mondiale alimentata dalla pirateria dilagante nei primi Anni '80. Questo è durato fino a quando Clarkson non è stato licenziato dallo show per aver preso a pugni un produttore, ed è stato allora che i tre sono passati ad Amazon.

Un'ultima volta insieme per divertirsi in auto

Mentre lo show metteva in risalto le ultime novità in fatto di auto, sono stati gli speciali delle vacanze, in cui il trio acquistava rottami a basso costo per intraprendere grandi avventure in luoghi spesso inospitali, a cementare il loro status di superstar. Hanno dimostrato al mondo che le auto non sono solo metallo e olio, ma anche le persone con cui ci si diverte insieme. È questo che le rende divertenti e uniche.

Come dice Clarkson nel trailer, "Quindi, per l'ultima volta, ci siamo". Sintonizzatevi il 13 settembre e magari prendete la scatola dei fazzoletti. Questa è la fine di un'era.