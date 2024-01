Il trio Clarkson, Hammond e May continua ad essere molto seguito. I tre sono stati recentemente impegnati nello speciale Scandi Flick Grand Tour. Hammond ha guidato una Subaru WRX STI blu e gli è piaciuta così tanto che l'ha fatta rispedire in Inghilterra al termine delle riprese e l'ha sottoposta ad alcuni aggiornamenti.

Il risultato è l'auto che vediamo in questo nuovo video di Drivetribe, dotata di sospensioni rigide, cerchi dorati e un motore flat-four turbo che ora eroga oltre 500 cavalli. Sembra una ricetta per il divertimento e, stando all'espressione di Hammond al volante, l'esperimento è riuscito.

Una giapponese con un forte carattere

Non ci vengono forniti dettagli sugli aggiornamenti, anche se a un certo punto Hammond si china per premere un interruttore nel vano portaoggetti della Subaru. A quanto pare attiva una messa a punto più aggressiva, che include un sistema anti-lag per aiutare a mantenere il turbo in ebollizione. Curiosamente, all'inizio del filmato dice che "il turbo lag è la cosa migliore mai inventata", ma ha anche molto altro da dire.

Tutto il divertimento di una volta

"Pratica", "divertentissima" e "analogica". Queste sono le caratteristiche che assegna alla sua WRX appena modificata, e sospettiamo che i proprietari di Subaru (tra cui il nostro collega Christopher Smith) possano capirlo.

In generale, la WRX ha sempre offerto una certa misura di funzionalità utilitaria come veicolo a trazione integrale con spazio per cinque persone e alcuni bagagli. Almeno questa generazione è certamente analogica, con il suo cambio manuale a tre pedali e pochi assistenti alla guida. E naturalmente la WRX ha personalità. Beh, non siamo così sicuri del modello attuale. Ma se torniamo indietro di qualche anno a una STI modificata, troveremo personalità a volontà.

Quali sono i progetti di Hammond per questa "Subie"? Non lo sappiamo, ma potremmo anche vederne ancora delle belle.