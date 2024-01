In Giappone non mancano i modelli WRX in edizione speciale e Subaru ne ha appena presentato un altro. La WRX S4 STI Sport mantiene il discutibile rivestimento in plastica scura esterno, ma incorpora alcuni nuovi miglioramenti sportivi.

Non si tratta di un modello STI a tutti gli effetti, quindi non è dotato di alcun upgrade di potenza. Ma il body kit più aggressivo è completato da nuovi cerchi forgiati BBS da 19 pollici su entrambi gli assi.

Colore speciale e dettagli neri

Verniciata nel colore Offshore Blue Metallic preso in prestito dalla Levorg STI Sport, la berlina sportiva monta pneumatici Michelin Pilot Sport 5 da 245/35 R19. Si distingue per i vari accenti neri della griglia, delle calotte degli specchietti laterali e dello spoiler sul cofano del bagagliaio. Anche la maggior parte degli stemmi e l'antenna sul tetto hanno un look scuro.

Subaru WRX S4 STI Sport (2024)

20 Foto

Le modifiche agli interni di questa WRX S4 Ti si limitano a una coppia di sedili anteriori Recaro con logo STI rosso ricamato sui poggiatesta. In tutto l'abitacolo sono presenti anche cuciture argentate. Il materiale scamosciato dei sedili è stato applicato anche alla console centrale, ai braccioli e al cruscotto. Subaru fa notare che l'abitacolo è ora più silenzioso, grazie all'aggiunta di materiale smorzante nel vano della ruota di scorta.

Subaru WRX S4 STI Sport (2024), il dettaglio dei sedili Subaru WRX S4 STI Sport (2024), le ruote BBS

Motore 2.4 turbo da 275 CV

La potenza è fornita dallo stesso motore turbo a benzina da 2,4 litri, che eroga 275 CV e 375 Nm, convogliati alle quattro ruote tramite una trasmissione a variazione continua.

Subaru WRX S4 STI Sport (2024), il dettaglio del motore

Anche se sotto il cofano non c'è nulla di più, Subaru ha implementato alcune revisioni meccaniche. Oltre alle ruote, la WRX S4 STI Sport è dotata di barre stabilizzatrici e puntoni più robusti e di un radiatore della trasmissione aggiornato.

La lotteria per i 500 esemplari

L'edizione speciale della WRX è limitata a 500 esemplari. Subaru prevede che la domanda supererà l'offerta, il che ha portato all'implementazione di un sistema di lotteria.

Subaru WRX S4 STI Sport (2024), la vista posteriore

I clienti in Giappone, dove la S4 STI Sport è disponibile in esclusiva, possono ottenere un biglietto fino al 28 gennaio. I fortunati vincitori che avranno la possibilità di acquistare la vettura saranno annunciati il 1° febbraio. Gli acquirenti dovranno pagare 6.237.000 yen, pari a circa 39.300 euro al cambio attuale.