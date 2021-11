Lo scorso settembre Subaru ha svelato la nuova WRX per il mercato americano. Ora la berlina sportiva è stata presentata anche per il Giappone e, sempre in terra nipponica, è pronta a sbarcare la Levorg STI Sport R. Definibile come una sorta di “WRX station wagon”, la famigliare non dovrebbe essere destinata, purtroppo, all’Europa.

Per famiglie veloci

La Subaru Levorg riprende la concept mostrata al Salone di Tokyo nel 2019. Dotata di un frontale simile a quello della WRX berlina, la Levorg STI Sport R ha un look scolpito e un posteriore sportivo con doppio terminale di scarico cromato.

L’abitacolo è identico alla Subaru berlina, prevede sempre il sistema d’infotainment Starlink Multimedia Plus con schermo touch in full HD da 11,6” e rivestimenti in pelle in varie colorazioni. Anche nella Levorg troviamo il 2,4 litri turbo Boxer da 275 CV e 350 Nm di coppia della WRX tradizionale.

La WRX preparata per il Giappone

La Subaru WRX giapponese è sostanzialmente identica a quella americana. Il design, i cerchi in lega e perfino il colore della vettura presentata sono uguali alla versione americana. Oltre al volante posizionato a destra, le differenze sono limitate al nuovo nome “STI S4” e alla presenza del tergilunotto posteriore.

Un altro cambiamento nella Subaru è la disponibilità del solo cambio automatico a variazione continua CVT. Non si può, quindi, ordinare il manuale a 6 rapporti presente sulla Subaru “americana”.

Per il resto, si ha sempre a disposizione il motore 2.4. Non mancano anche la trazione integrale e l’Active Torque Vectoring.

Il listino giapponese della WRX STI S4 parte dall’equivalente di circa 28 mila euro, mentre la Levorg da 31 mila euro. Al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo un arrivo dei due modelli in Europa.