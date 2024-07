Con un sorprendente colpo di scena, il trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May sembra aver ufficialmente concluso la propria collaborazione.

Secondo MailOnline, i presentatori hanno sciolto la loro società di produzione, la W Chump and Sons, presso la Companies House, e hanno già nominato un liquidatore. Questa decisione segna la fine di un'era per i fan del loro popolare show The Grand Tour.

L'ultimo episodio

Già nel dicembre del 2023 si vociferava che fosse stato girato l'ultimo episodio di The Grand Tour, lasciando intendere la fine dell'amata serie, invece alla luce delle ultime notizie pare che la puntata finale sarà quella girata in Zimbabwe.

The Grand Tour era stato lanciato nel novembre 2016 su Amazon Prime e nel corso degli anni aveva continuato ad essere seguito grazie a viaggi sempre più epici che hanno attraversato la Scozia, la Francia, la Norvegia e l'Europa centrale.

Jeremy Clarkson non rallenta

Le motivazioni dello scioglimento non sono state rese note, ma Clarkson, ormai star televisiva di livello internazionale, sta vivendo una rinascita della sua carriera grazie alla serie di Amazon Prime Video che racconta i suoi tentativi di gestire la fattoria di 1.000 acri che ha acquistato nel 2008 (Clarkson's Farm).

Oltre alle imprese agricole, Clarkson ha ampliato il suo impero commerciale acquistando un pub nelle Cotswolds (una catena collinare situata nell'area centrale dell'Inghilterra) per un milione di sterline. Chissà se anche da qui ne trarrà uno show.