Il Monte Bianco è la montagna più alta d'Europa, per l'esattezza parliamo di 4.805,59 metri sul livello del mare. E' per questo che quando il marchio auto Jeep si è unito a quello specializzato in abbigliamento tecnico The North Face è nata una Jeep Avenger 4xe The North Face Edition che sarà prodotta esattamente in 4.806 unità (si è voluto arrotondare, ovviamente).

Ancora non ci sono informazioni sulla commercializzazione e quindi sui prezzi, ma saranno comunicati a breve. Intanto vediamo il teaser che è stato reso noto.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si ispira alle montagne e sottolinea la vicinanza tra i due brand e i loro valori (libertà, passione e autenticità). I team di design di entrambi i marchi hanno lavorato su questo progetto per oltre due anni e si sono concentrati soprattutto sui materiali da utilizzare.

"Questa partnership è concepita con l'obiettivo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile, offrendo una nuova visione dell'esplorazione attraverso un'esperienza di prodotto davvero esclusiva e innovativa. È il risultato di una profonda scoperta reciproca, radicata in valori condivisi e tratti comuni, che riflettono l'eccellenza rappresentata da entrambi i brand", ha spiegato Eric Laforge, Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe.

Maggiori dettagli su com'è fatta, però al momento non sono stati forniti. C'è solo un video teaser ufficiale che ne preannuncia l'arrivo.

Ibrida a trazione integrale

Jeep ha anticipato che la Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di un propulsore ibrido a 48V e trazione integrale. Per ulteriori informazioni bisogna aspettare.

Nel frattempo Mariano Alonso, General Manager di The North Face EMEA, ha ricordato quanto il massiccio del Monte Bianco sia stato a lungo "un banco di prova per gli alpinisti, sfidandoli a trovare modi per muoversi più velocemente, più leggeri e in modo più efficiente in montagna. Questa continua ricerca ha motivato The North Face a sviluppare abbigliamento e attrezzature in grado di soddisfare le esigenze di ambienti così estremi, e rappresenta un forte simbolo della partnership tra i nostri due brand".