L'Audi A2 è stata una scommessa persa per la Casa di Ingolstadt. Troppo sofisticata per il segmento di appartenenza, quello delle utilitarie, con conseguente listino decisamente alto. Risultato: 176.377 esemplari prodotti dal 1999 al 2005, anno della definitiva scomparsa dal listino dei quattro anelli.

Rimane però un modello amato da molti, compresi gli appartenenti al programma di apprendistato di Audi , che all'Audi A2 - e ai suoi primi 25 anni - ha voluto dedicare una concept. Si chiama Audi A2 e-tron, è elettrica e oggi, forse, il suo prezzo non sarebbe poi così tanto esagerato.

L'A2 e-tron si inserisce in un filone di concept sfornate dal programma di apprendistato di Audi, che negli ultimi anni ci ha regalato prototipi come la RS6 GTO e la EP4, una NSU Prinz da 240 CV. Capite bene dunque come si tratti di un mero esercizio di stile, un divertissement in chiave automotive che non lascia presagire alcuna intenzione di produrre una nuova Audi A2. Anche se di rumors in questo senso non ne mancano. C'è chi parla infatti di un ritorno a partire dal 2027, sfruttando la piattaforma MEB Entry, al debutto nel 2025 con la Volkswagen ID.2, cui seguiranno nuove piccole marchiate Cupra, Skoda e Seat. Staremo a vedere.

Ma torniamo alla concept. Stilisticamente riprende le proporzioni della versione originale, con carrozzeria da piccola monovolume, tetto che scende dolcemente verso il posteriore, ampie vetrate e linee tondeggianti. A cambiare sono i dettagli: luci LED, logo illuminato sul bagagliaio e cerchi carenati.

Non sappiamo se ci siano novità meccaniche o meno, motore elettrico a parte. C'è da dire che la base dell'Audi A2 originale sarebbe perfetta per un'auto elettrica: telaio space frame in alluminio saldato al laser, per un peso medio della gamma inferiore alla tonnellata. E cx (allora) da riferimento per categoria: tra 0.25 e 0.29, a seconda delle versioni. Leggerezza e aerodinamica: temi base per un'auto elettrica.