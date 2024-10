A distanza di qualche mese dalla presentazione dell'Audi Q6 e-tron, il Brand dei Quattro Anelli toglie i veli dalla versione Sportback, ovvero - come sempre quando appare questa denominazione - dalla variante con coda da coupé.

L'auto si mostra per la prima volta in occasione del Salone di Parigi, in scena nella capitale francese dal 14 al 20 ottobre, con una carrozzeria più aerodinamica che gli permette di fare 15 km in più con una singola ricarica.

Audi Q6 Sportback e-tron: gli esterni

La nuova Audi Q6 Sportback e-tron è più bassa di 37 mm rispetto al normale SUV e ha una carrozzeria dalle linee molto più aerodinamiche, che hanno permesso agli ingegneri di ridurre il valore di Cx da 0,28 dell'auto normale a 0,26.

Il miglioramento aerodinamico, in base a quanto dichiarato dalla Casa, ha comportato di conseguenza una riduzione leggera dei consumi e un aumento dell'autonomia, ma anche una riduzione, come sarebbe logico pensare, dello spazio per i bagagli.

Audi Q6 Sportback e-tron (2024), il frontale

Lunghezza Larghezza massima Altezza massima Bagagliaio Q6 e-tron 4.771 mm 1.965 mm 1.702 mm 526-1.529 litri Q6 Sportback e-tron 4.771 mm 1.965 mm 1.665 mm 511-1.373 litri

In generale, comunque, la nuova linea del tetto spiovente ha reso la vista laterale molto più sportiva, una questione accentuata anche dai finestrini posteriori meno spigolosi e dal lunotto piatto che termina con un bordo in cui è integrata la terza luce di stop.

Il frontale, invece, è stato modificato solo leggermente rispetto alla Q6 e-tron, con la griglia (completamente chiusa, ma visivamente punteggiata da fori) e le luci diurne posizionate sempre in alto.

Audi Audi SQ6 Sportback e-tron (2024), lo spoiler posteriore

Audi Q6 Sportback e-tron: gli interni

Come il frontale, anche l'abitacolo non è stato modificato molto da quello della normale Q6 e-tron. Oltre all'head-up display di serie, anche sulla Sportback è infatti è presente il display panoramico MMI con sistema operativo Android Automotive (due display in formato orizzontale direttamente affiancati con 11,9 pollici per la strumentazione e 14,5 pollici per il touchscreen, entrambi con tecnologia OLED) e, come optional, il display MMI per il passeggero (10,9 pollici).

Audi Audi SQ6 Sportback e-tron (2024), l'abitacolo Audi Audi SQ6 Sportback e-tron (2024), i sedili posteriori

Non sono previste ulteriori differenze per quanto riguarda l'abitacolo, a parte la linea più discendente del tetto per chi siede dietro e il volume di carico leggermente inferiore, che per questa nuova coupé è compreso tra 511 e 1.373 litri: un valore simile a quello della nuova Audi A6 Sportback e-trpon (502-1.330 litri). Ovviamente non manca il frunk anteriore da 64 litri.

Audi Audi SQ6 Sportback e-tron (2024), il bagagliaio

Audi Q6 Sportback e-tron: la meccanica

Come per il SUV, la base tecnica è sempre la nuova piattaforma Premium Platform Electric (PPE), su cui si basano anche il modello gemello Porsche Macan Electric e l'Audi A6 e-tron standard.

L'auto ha quindi sempre un'architettura a 800 volt e, proprio come per la sorella con la coda alta, anche per la Sportback sono disponibili quattro combinazioni di motore-batteria, tra cui due modelli a trazione integrale e due a trazione posteriore, che riepiloghiamo nella tabella qui sotto:

Audi Audi Q6 Sportback e-tron (2024), le batterie

Audi Q6 Sportback e-tron Audi Q6 Sportback e-tron Performance Audi Q6 Sportback e-tron quattro Audi SQ6 Sportback e-tron Sistema di trazione RWD 185 kW RWD 225 kW AWD 285 kW AWD 360 kW 0-100 km/h con Launch Control 7,0 sec. 6,6 sec. 5,9 sec. 4,3 sec. Velocità massima 210 km/h 210 km/h 210 km/h 230 km/h Consumo WLTP 15,6-17,7 kWh 16,1-18,3 kWh 16,6-18,9 kWh 17,2-18,0 kWh Capacità Batteria netta 75,8 kWh 94,9 kWh 94,9 kWh 94,9 kWh Autonomia WLTP 545 km 656 km 636 km 607 km Potenza di carica AC/DC 11/225 kW 11/260 kW 11/270 kW 11/270 kW

Tempo di carica DC (10-80%) 21 minuti 22 min 21 min 21 min Velocità di carica DC 2,5 kWh/min 3,0 kWh/min 3,0 kWh/min 3,0 kWh/min Prezzo base 65.900 euro 71.200 euro 77.100 euro 96.200 euro

Come per la normale Q6 e-tron, la versione base ha una batteria da 83,0 kWh lordi e 75,8 kWh netti per un'autonomia nel ciclo WLTP di circa 550 km, ovvero 100 km in meno rispetto alle altre versioni, che hanno una batteria da 100,0 kWh lordi di capacità e 94,9 kWh netti.

Con 656 km di autonomia massima nelle versioni più performanti, la Sportback può percorrere sulla carta nel ciclo WLTP circa 15 km in più della sorella con la coda alta: un risultato ottenuto grazie al miglior Cx in uscita.

Infine sono previste nemmeno particolari differenze dal punto di vista delle sospensioni, sia in termini di geometrie che in termini di ammortizzatori e molle, con quest'ultime che, a proposito, possono essere opzionalmente anche pneumatiche.

Audi Audi Q6 Sportback e-tron (2024)

Audi Q6 Sportback e-tron: prezzi

La Q6 Sportback e-tron sarà prodotta nello stabilimento principale di Ingolstadt e sarà ordinabile a partire dai primi mesi del 2025. Nessuna informazione per il momento riguardo i prezzi italiani, tuttavia la Casa ha già comunicato che in Germania si partirà da 2.400 euro in più rispetto alla corrispondente Q6 e-tron; dunque da 65.900 euro.