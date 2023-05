Da Android Auto a Waze, da YouTube alle app di terze parti; sono diversi i servizi su cui Google sta lavorando con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida, sia in termini d'intrattenimento che di utilità concreta.

In occasione del Google I/O 2023 ha infatti annunciato una serie di novità che spaziano su vari ambiti, fra cui la possibilità di partecipare alle riunioni in auto, di trovare più facilmente le colonnine di ricarica, di guardare video o di giocare, per ingannare il tempo.

Partecipare alle riunioni con Android Auto

Oltre alle novità legate all’intelligenza artificiale di Google Maps, la società di Mountain View al I/O 2023 ha annunciato anche altre novità per chi guida. Su Android Auto sta arrivando ad esempio la possibilità di partecipare alle riunioni grazie ad alcune aziende partner.

Microsoft Teams, Webex by Cisco e Zoom saranno accessibili direttamente dallo schermo dell’auto tramite Android Auto, merito di una collaborazione che mira a permettere agli utenti di unirsi alle conferenze dalla propria auto, per ora solo in modalità audio.

Giochi e intrattenimento in auto

E dopo il lavoro, lo svago… anche in auto, e non solo con i modelli (pochi) che a bordo hanno Google. L’accenno è ad Android Automotive, il sistema operativo vero e proprio presente su alcune Chevrolet, Honda, Polestar, Renault e Volvo, ma che ha ormai la strada spianata per integrare un po’ di tutto, anche i video di YouTube.

Ma Google ha annunciato anche l’implementazione su Android Auto di GameSnacks, una raccolta di giochi semplici che conta vari titoli abbastanza popolari come Beach Buggy Racing 2, Solitario FRVR e Il Mio Talking Tom.

Fra risposte smart e Waze

Su Android Automotive è inoltre in arrivo nei prossimi mesi un sistema di suggerimenti smart, che si basa sulle risposte rapide ai messaggi. Serve ad esempio per condividere rapidamente il proprio orario di arrivo stimato in base ai dati di Google Maps, o di rispondere con determinati messaggi preimpostati con un semplice tocco sul display dell’auto.

E sempre per i modelli con Android Automotive OS, cioè con Google integrato, è in dirittura d'arrivo Waze, app che sta per essere arricchita di funzioni dedicate ai veicoli elettrici anche tramite Android Auto. Ora è possibile infatti trovare le stazioni di ricarica disponibili lungo il proprio tragitto o nei propri paraggi, e controllare se il tipo di presa è compatibile con il proprio veicolo.