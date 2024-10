Il 2025 si prospetta un anno ricco di novità per Audi. La Casa dei Quattro Anelli ha presentato da poche settimane tanti nuovi modelli interessanti, buona parte dei quali arriverà in concessionaria nei primi mesi del nuovo anno.

Oltre alle elettriche A6 e-tron e Q6 e-tron (anche Sportback), sono attese le nuove generazioni di Q5 e A5 (l’erede dell’A4), nonché la A7.

Audi Q5 2025

Già ordinabile in tutte le concessionarie, la nuova Audi Q5 presenta un design aggiornato, ancora più tecnologia e motori più efficienti, disponibili sia a benzina che diesel, mentre le ibride plug-in arriveranno nel corso del 2025.

Audi Audi Q5

La terza generazione del SUV di Ingolstadt introduce la piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), che migliora maneggevolezza e comfort grazie alle nuove sospensioni e allo sterzo progressivo. Il design esterno evolve con linee più morbide e fari Matrix LED, mentre gli interni presentano schermi OLED curvi e un sistema di infotainment basato su Android Automotive OS.

La gamma motori attuale comprende un 2.0 TFSI e un 2.0 TDI da 204 CV, oltre a un 3.0 V6 TFSI da 367 CV riservato alla SQ5. Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio automatico a doppia frizione S-Tronic e trazione integrale, con alcune versioni anche a trazione anteriore. I prezzi partono da 62.250 euro e toccano i 90.000 euro nel caso della SQ5.

Nel 2025 dovremmo vedere il debutto della variante Sportback con tetto inclinato e una linea più sportiveggiante (senza, però, particolari modifiche alle motorizzazioni).

Nome Audi Q5 2025 Carrozzeria SUV medio Motori Benzina mild hybrid, diesel mild hybrid, ibrida plug-in Data arrivo Q1 2025 Prezzi Da 62.250 euro

Audi A6 e-tron

La nuova Audi A6 e-tron è l'ammiraglia elettrica del brand, disponibile in versione Sportback e Avant.

Il design della A6 e-tron riprende le linee del concept del 2021 e introduce innovazioni aerodinamiche, con un coefficiente di resistenza di 0,21 per la versione Avant. Tra le novità ci sono i fari Matrix LED, luci posteriori OLED avanzate e cerchi ottimizzati per l'aerodinamica.

Audi A6 e-tron Sportback e Avant

Gli interni includono un display curvo panoramico da 11,9” per il Virtual Cockpit e uno da 14,5” per l'infotainment, alimentato dal sistema operativo Android Automotive.

La A6 e-tron è disponibile con motori da 367 CV e 503 CV (nella versione S6), con autonomie che superano i 750 km e ricarica rapida fino a 270 kW. In futuro arriveranno versioni entry-level e la RS 6 e-tron da oltre 600 CV.

Prezzi a partire da 74.500 euro per la Sportback e da 77.000 euro per la Avant.

Nome Audi A6 e-tron Carrozzeria Berlina e station wagon Motori Elettrica Data arrivo Q1 2025 Prezzi Da 74.500 euro (Sportback) e da 77.000 euro (Avant)

Audi Q6 e-tron Sportback

Dopo la Q6 e-tron “tradizionale” presentata lo scorso marzo, il 2025 sarà l’anno della Sportback. Caratterizzata dalla presenza del lunotto inclinato, questa variante dovrebbe confermare l’intero pacchetto estetico, tecnologico e meccanico della “sorella”.

A tal proposito, ci aspettiamo sempre la presenza delle motorizzazioni da 387 CV e 516 CV e di due batterie da 79 kWh e 95 kWh, mentre l’autonomia massima dovrebbe superare i 625 km, grazie alla migliore aerodinamica data dalla “coda” più filante.

Motor1.com Audi Q6 Sportback e-tron Dakar, il render di Motor1.com

Il debutto della Sportback potrebbe essere accompagnato dal lancio di un modello da fuoristrada estremo, dato che Audi è stata “pizzicata” negli scorsi mesi con dei prototipi piuttosto strani. Inoltre, non è da escludere la presenza in listino di una RS Q6 e-tron da oltre 600 CV.

Nome Audi Q6 e-tron Sportback Carrozzeria SUV medio Motori Elettrica Data arrivo Prima metà 2025 Prezzi Da comunicare

Audi A5

La nuova Audi A5 segna una svolta per il marchio, che sostituisce la “vecchia” A4 con un modello completamente nuovo, anche nel nome. Disponibile in versione berlina e station wagon (Avant), la nuova A5 è più lunga di 67 mm rispetto alla A4 (4,82 metri) ed è caratterizzata da un design che riflette le scelte stilistiche dei modelli più recenti come A6 e-tron e Q6 e-tron.

Audi Audi A5 Avant e berlina

A bordo troviamo una nuova strumentazione, col quadro da 11,9” e l’infotainment da 14,5” (con l’assistente vocale che integra l’intelligenza artificiale di ChatGPT), oltre a tanti nuovi rivestimenti e modanature.

La gamma motori include varianti ibride leggere (MHEV Plus) con motori a benzina e diesel, come il 2.0 TFSI da 204 CV, il 2.0 TDI da 204 CV e il V6 da 367 CV della S5. La trasmissione è automatica a doppia frizione a 7 rapporti, senza opzione manuale.

Nel corso del 2025 dovrebbe essere presentate le varianti ibride plug-in, la cui autonomia in elettrico potrebbe superare i 100 km. Previsto anche il lancio della RS 5, la versione più potente che per la prima volta sarà anch’essa ibrida plug-in. Si parla di una potenza complessiva superiore ai 500 CV.

Nome Audi A5 Carrozzeria Berlina e station wagon Motori Benzina mild hybrid, diesel mild hybrid, ibrida plug-in Data arrivo Debutto ottobre 2024 Prezzi Da 50.150 euro (Berlina) e da 52.550 euro (Avant)

Audi A7

Una delle novità più importanti di Audi nel 2025 è poi la A7, sebbene la commercializzazione dovrebbe iniziare nel 2026. In base alle prime indiscrezioni dovrebbe arrivare sotto forma di berlina (che sostituirà anche la precedente A7 Sportback) e Avant. Per quanto riguarda i motori la nuova A7 dovrebbe ereditare la gamma dalla A5.

Nome Audi A7 Carrozzeria Berlina e station wagon Motori Benzina mild hybrid, diesel mild hybrid, ibrida plug-in Data di arrivo Settembre 2025 Prezzi n.d.

Audi Q3

Infine, in arrivo c'è la nuova Audi Q3. Sarà costruita insieme alla Cupra Terramar in Ungheria, a partire dal 2025, sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen. Per quanto riguarda i motori, la Terramar offre un benzina 48V da 110 kW (150 CV) con una capacità di 1,5 litri e DSG a 7 rapporti. Questo “eTSI” offre 250 Nm di coppia massima, impiega 9,3 secondi per scattare da ferma a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 205 km/h.

Ci sono anche due motori a benzina TSI, anch'essi con DSG a 7 rapporti, ma con trazione integrale: 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV) sulla Terramar VZ. Quest'ultimo ha una coppia massima di 400 Nm, scatta da zero a 100 km/h in 5,9 secondi e si ferma a soli 243 km/h. Gli appassionati di ibridi plug-in possono inoltre scegliere tra due versioni: con 150 kW (204 CV) e una versione VZ con 200 kW (272 CV).

A differenza della Cupra, però, la nuova Audi Q3 potrebbe offrire un diesel.