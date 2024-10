Le vendite di auto elettriche faticano a decollare in Europa e nonostante la crescita registrata a settembre 2024, con 213.443 unità per un +13,9% rispetto allo stesso mese del 2023, il consuntivo annuo rimane in calo. Il passaggio alla mobilità alla spina rimane - molto - graduale, con sempre più automobilisti indirizzati all'acquisto di modelli ibridi. Che nello scorso mese hanno fatto segnare uno storico record.

Per la prima volta infatti le auto ibride sono state le più vendute in Europa, superando nettamente quelle benzina, storicamente regine del mercato.

Fenomeno generalizzato

I numeri parlano chiaro: a settembre 2024 in Europa - calcolando anche i paesi Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) e Regno Unito - le auto ibride immatricolate sono state 337.168, con una crescita del 12,3% rispetto alle 335.842 di settembre 2023. Di contro i modelli a benzina sono calati del 18,8%, passando da 450.491 a 329.207 unità.

Si sono "persi" più di 121mila pezzi, complice il calo generale del mercato auto in Europa (-4,2% nello scorso mese), ma unicamente per quanto riguarda le alimentazioni non elettrificate. O quasi. Se infatti elettrico e ibrido (che contiene al suo interno mild hybrid e full hybrid) salgono, il plug-in perde quota con -11,7%, così come il diesel, ormai in costante calo con settembre 2024 chiuso a 93.304 unità e -23,8% rispetto allo stesso mese del 2023.

Renault Clio Renault Clio

Guardando ai numeri dei primi nove mesi dell'anno le auto benzina continuano a guidare la classifica delle alimentazioni preferite, con 3.337.265 unità, seguite a ruota dalle ibride: 3.008.233. Numeri ormai molto simili, ma le prime hanno perso il 5,6% delle quote di mercato, le seconde invece sono cresciute del 19,2%. Di questo passo non ci stupiremmo di assistere a uno storico sorpasso generale entro fine anno.

Le auto più vendute in Europa a settembre 2024, le alimentazioni

Alimentazione Immatricolazioni 9/2024 % mercato Ibrido 377.168 32,8 Benzina 329.207 29,8 Elettrico 213.443 17,3 Diesel 93.304 10,4 Plug-in 81.321 6,8 Altri (GPL, metano, idrogeno) 23.640 2,9

L'ibrido che piace

D'altra parte basta guardare la classifica delle auto più vendute in Europa a settembre 2024 per farsi un'idea dei gusti degli automobilisti europei, ancora una volta conquistati dalla Tesla Model Y (la più venduta in assoluto) con la Renault Clio a "rubare" la seconda posizione alla Dacia Sandero. Un modello disponibile anche con powertrain full hybrid al contrario della "cugina", che punta ancora forte sul GPL in attesa dell'arrivo della nuova generazione, attesa per il 2027.

Dacia Sandero Volkswagen T-Roc

Nelle prime 25 posizioni gli unici modelli non ibridi sono, oltre alla Sandero, Peugeot 208 (benzina o elettrica), Volkswagen Polo (solo termica), Opel Corsa (benzina o elettrica), Peugeot 2008 (benzina o elettrica), Volkswagen T-Roc (solo termica) e MINI.