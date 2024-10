Il mercato dell'auto in Italia continua a perdere terreno. Dopo il calo a doppia cifra di agosto, a settembre le vetture immatricolate sono state 121.666 ovvero il 10,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (+2,1% da gennaio a settembre, con un totale di 1.202.122 unità, parliamo del 18,1% in meno rispetto ai livelli pre-pandemia).

Guardando alla performance dei Gruppi e dei singoli marchi, spicca il -33,9% di Stellantis, i cui marchi hanno archiviato un segno negativo a settembre. Citroen ha perso più di tutti (-74,52%), insieme a Lancia (-72,16%), e Alfa Romeo (-12,57%) ha immatricolato 1.912 unità, meno di Tesla (1.949 unità, +115,12%). La Fiat Panda, tuttavia, è ancora l'auto più venduta in Italia ( 7.030 unità), inseguita dalla Dacia Sandero ( 4.131 unità).

Di fronte all'andamento generale del mercato, l'UNRAE ha ribadito al Governo l'urgenza di un intervento per risollevare il settore, che soffre anche a causa della domanda di auto elettriche inferiore alle attese; un problema, quest'ultimo, che riguarda anche il resto d'Europa, per questo l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri ritiene sia "necessaria una chiara definizione sulla strategia europea per il futuro dell'automotive".

Nella nota l'UNRAE sottolinea, per l'esattezza, che in Italia è urgente un rifinanziamento degli incentivi per la fascia 0-20 g/Km (con i 240 milioni di euro di fondi residui) e ritiene "improrogabile" una revisione del trattamento fiscale delle auto aziendali.

Le alimentazioni più vendute

A settembre le auto elettriche hanno registrato un aumento a doppia cifra rispetto al 2023 (+29%), posizionandosi al 5,2% del totale, ma parliamo di volumi sempre molto bassi: da 4.989 a 6.437 unità.

Le ibride plug-in hanno perso il 25,5% nel mese attestandosi al 3,4% di quota (da 5.553 a 4.136 unità) e le ibride si sono mantenute piuttosto stabili (da 54.792 a 53.975 unità, -1,5%).

Le auto a benzina sono scese del 23% (da 40.600 unità nel 2023 a 31.260 unità a settembre scorso), fermandosi al 25,4% di quota e le diesel hanno perso il 27,3% (da 21.493 a 15.634 unità; la quota di mercato si è fermata al 12,7%).

Le auto a GPL hanno guadagnato il 2,9% (sono passate da 11.121 a 11.447 unità) e quelle a metano sono precipitate ancora di più: da 99 a 9 unità nel mese (-90,9%), con una quota di mercato ormai dello 0,0% (per la precisione a settembre sono state immatricolate sette Volkswagen Polo a metano e due Skoda Octavia; in questo approfondimento vi spieghiamo perché non è più possibile ordinare un'auto nuova a metano e le vendite sono a zero).

Le auto ibride più vendute a settembre 2024

Fiat Panda

Fiat Panda, 7.026 Toyota Yaris Cross, 3.241 Ford Puma, 2.391 Toyota Yaris, 2.376 Jeep Avenger, 2.109 Kia Sportage, 1.685 Suzuki Swift, 1.455 Toyota C-HR, 1.294 Fiat 600, 1.077 Nissan Qashqai, 1.042

Le auto a benzina più vendute a settembre 2024

Opel Corsa

Opel Corsa, 2.348 Peugeot 208, 2.257 MG ZS, 1.872 Volkswagen T-Cross, 1.686 Jeep Avenger, 1.660 Volkswagen T-Roc, 1.436 Peugeot 2008, 1.388 Toyota Aygo X, 1.180 Dacia Sandero, 1.171 Kia Picanto, 1.157

Le auto diesel più vendute a settembre 2024

BMW X1

BMW X1, 1.144 Volkswagen T-Roc, 1.084 Volkswagen Tiguan, 1.018 Audi Q3, 954 Mercedes GLA, 917 Alfa Romeo Tonale, 872 Volkswagen Golf, 613 Fiat Tipo, 580 BMW X2, 577 Skoda Octavia, 502

Le auto a GPL più vendute a settembre 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 2.960 Dacia Duster, 1.914 Renault Captur, 1.795 Renault Clio, 1.520 DR 5.0, 852 Dacia Jogger, 409 Hyundai i20, 288 DR 3.0, 241 DR 6.0, 231 Kia Sportage, 225

Le auto elettriche più vendute a settembre 2024

Tesla Model 3

Tesla Model 3, 1.284 Tesla Model Y, 600 Volvo EX30, 418 Peugeot 208, 374 Ford Explorer, 219 BMW iX1, 217 Audi Q4, 212 Jeep Avenger, 190 Volkswagen ID.3, 162 Fiat 500, 127

Le auto ibride plug-in più vendute a settembre 2024

Ford Kuga