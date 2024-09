Le auto a metano nuove non si possono più ordinare. Nessun costruttore, infatti, ha oggi a listino modelli con questa alimentazione, dopo l'abbandono da parte del Gruppo Volkswagen e di Fiat, le due principali aziende che negli ultimi anni avevano continuato a impegnarsi nello sviluppo.

Ma la storia del gas naturale compresso (CNG) è davvero arrivata ai titoli di coda (almeno sulle auto)? C'è chi crede di no. Ecomotive Solutions, un'azienda piemontese di Serralunga di Crea (AL), ha sviluppato e prodotto una flotta di Panda Hybrid convertite al funzionamento a metano per metterne sotto i riflettori l'efficienza.

Scopriamo come è fatto il progetto, presentato a Roma in occasione del Convegno “Biometano per la mobilità sostenibile: l’evoluzione green del motore a combustione interna”, organizzato da Federmetano, e quali applicazioni future potrebbe avere.

Meccanica collaudata

Per scendere più nei dettagli "tecnici" di queste auto, partiamo subito dalle caratteristiche più interessanti. La base di partenza utilizzata dall'azienda piemontese è stata quella delle normali Panda Hybrid, dotate del 1.0 mild hybrid benzina aspirato da 70 CV.

Ecomotive Solutions La Fiat Panda Hybrid a metano di Ecomotive Solutions

Il motore, per poter funzionare con il carburante gassoso, è stato modificato con l'aggiunta di iniettori e polmone dedicati, comandati per mezzo di una centralina aggiuntiva gestibile dall'interno dell'abitacolo tramite un "classico" commutatore digitale, che permette - come avviene da anni sulle auto bifuel - di passare da un carburante all'altro.

Ecomotive Solutions La centralina aggiuntiva Ecomotive Solutions Il commutatore digitale in abitacolo

Le bombole di metano dalla capienza complessiva di 28 litri - riempibili tramite un bocchettone dedicato posizionato vicino a quello della benzina - infine, sono state alloggiate nel vano bagagli che, guardando dal vivo l'auto, ha perso pochissimi litri della propria capacità.

In base ai primi numeri divulgati dall'azienda, con un pieno di CNG ciascuna Panda Hybrid è in grado di percorrere almeno 300 km, con intervalli di manutenzione programmati ogni 30.000 km.

Ecomotive Solutions Le bombole di metano posizionate nel vano bagagli

Un carburante interessante

Il metano è un carburante che negli ultimi 20 anni è stato apprezzato da tantissimi automobilisti europei e italiani, grazie al basso costo alla pompa che permetteva (e in una certa misura permette ancora oggi) di viaggiare con spese di gran lunga inferiori a quelli per benzina e gasolio.

Ecomotive Solutions La Fiat Panda Hybrid a metano di Ecomotive Solutions

Per capire nel concreto i reali vantaggi di questa tecnologia, basta pensare che fino al 2020 il costo medio del carburante gassoso, stabile da ormai 10 anni, si attestava a poco meno di 1 euro/kg, un valore grazie al quale era possibile dimezzare o ridurre di un terzo le spese di viaggio, come abbiamo dimostrato più volte nella nostra rubrica Consumi Reali.

A partire da settembre 2021, però, il prezzo medio alla pompa si è gradualmente alzato fino a toccare gli oltre 3 euro/kg di settembre 2022, causati della crescita del costo della materia prima innescata anche dalla guerra Russia-Ucraina.

Questo ha causato la nascita di un generale scetticismo da parte degli automobilisti europei nei confronti di questa tecnologia, che nel 2023 e nel 2024 hanno gradualmente smesso di "fidarsi" di un carburante molto soggetto a imprevedibili aumenti di prezzo: fatto che, conseguentemente, ha causato una rapida rivendita delle auto in possesso e ha indotto le Case auto a interromperne lo sviluppo e la produzione.

Ecomotive Solutions Il bocchettone di rifornimento della Fiat Panda Hybrid a metano di Ecomotive Solutions

A distanza di 2 anni dalla crisi, però, la situazione è cambiata e si è tranquillizzata, con il metano che, nonostante la crisi delle vendite di auto, con la quota di mercato ridotta ormai a meno di un lumicino, è oggi ampiamente utilizzato nel settore dell'autotrasporto, dove, grazie a un prezzo alla pompa stabilizzato a poco più di 1,30 euro/kg, rappresenta una concreta alternativa al diesel, rispetto al quale permette di contenere leggermente le spese in alcune applicazioni in cui si devono trainare carichi non eccessivamente pesanti e su tracciati senza grandi pendenze.

Ed è proprio sfruttando l'esperienza maturata nel settore dei Veicoli Pesanti, che Ecomotive Solutions ha sviluppato l'intera flotta di 11 Panda Hybrid a metano che, per essere testate sul campo andranno presto in dotazione ad alcune aziende associate a Federmetano, le quali nei prossimi mesi percorreranno le strade italiane per realizzare test reali di efficienza e consumo.

Ecomotive Solutions La Fiat Panda Hybrid a metano di Ecomotive Solutions

Una conversione che si può ancora fare

Venendo però al dunque e rispondendo alla domanda iniziale, ovvero se convertire un'auto a metano ha ancora senso o meno, la risposta è sì, se si considera che, con un prezzo medio di 1,30 euro/kg, il risparmio per l'automobilista potrebbe essere ancora importante e che è ancora possibile usufruire degli incentivi di 800 euro ad auto per effettuare il montaggio dell'impianto.

A tal proposito, vale la pena ricordare che in Italia ci sono oltre 1.500 stazioni di CNG (metano gassoso), diverse delle quali già abilitate al rifornimento self service.