Le auto a metano sono ufficialmente morte, almeno quelle nuove vendute direttamente dalle Case con l'impianto a gas già installato. Ad agosto 2024 in Italia sono state targate appena 3 auto nuove a metano, due Volkswagen Polo e una Skoda Octavia (0,0% del mercato).

Questo accade perché oggi non è più possibile ordinare un'auto nuova a metano e le pochissime ancora giacenti nelle concessionarie fanno parte di stock in vendita come esaurimento scorte.

Ma perché l'auto alimentata a gas naturale compresso (CNG) è sparita dai listini? Perché un carburante alternativo così interessante dal punto di vista delle emissioni di gas serra e inquinanti è stato abbandonato dai costruttori? Perché non è più possibile viaggiare a bassissimo costo su una nuova auto a metano? Scopriamolo assieme.

Un addio iniziato con la pandemia

Per rispondere a queste domande occorre partire da qualche anno fa, da quel famigerato 2020 che assieme alla pandemia ha portato una drastica decisione dei costruttori auto: abbandonare lo sviluppo di vetture a metano e in generale dei motori a combustione interna in favore dell'elettrico.

In particolare i gruppi che più puntavano sulle vendite di auto a gas come Volkswagen e FCA (poi Stellantis) hanno annunciato a marzo e a settembre 2020 di voler interrompere la produzione di vetture a metano tra il 2022 e il 2023.

Prezzi alle stelle per il metano: il colpo più duro al mercato

La decisione è stata rispettata alla lettera e nei tempi stabiliti, sostenuta anche dall'impennata dei prezzi del metano che a metà 2022 ha praticamente ucciso il mercato di questo carburante alternativo.

Data Prezzo medio italiano del metano per auto Settembre 2020 0,98 euro/kg Settembre 2021 1,02 euro/kg Settembre 2022 3,05 euro/kg Settembre 2023 1,40 euro/kg Settembre 2024 1,32 euro/kg

E a nulla è servito il rientro dei prezzi entro limiti molto più "fisiologici" iniziato già nel 2023: gli automobilisti non si fidano più di un carburante che ha dimostrato di essere soggetto a forti e repentini aumenti di prezzo alla pompa.

Ricordiamo infatti che in Italia il prezzo medio alla pompa del metano per auto (stabile ormai da una decina di anni) è passato da circa 1 euro/kg di settembre 2021 a quasi 3 euro/kg di settembre 2022, a causa della crescita del costo della materia prima innescata anche dalla guerra Russia-Ucraina.

Lo stop al termico del 2035

Oltre alla crisi internazionale di forniture e scorte di gas naturale, a impedire la progettazione e la produzione di nuove auto a metano è stata la decisione dell'Europa di bandire le auto con motore termico dal 2035.

Per quanto capace di emettere meno CO2 rispetto a un motore a benzina (-20%), un motore a metano non può competere infatti con le zero emissioni locali dell'auto elettrica, forma di mobilità su cui tutti i gruppi auto hanno investito somme ingenti di denaro.

L'ascesa e il declino dell'auto a metano in Italia

Per capire l'importanza dell'auto a metano in Italia è utile scorrere le statistiche di immatricolazione nel nostro Paese degli ultimi vent'anni, dal 2004 al 2023. I numeri che trovate qui sotto evidenziano come in alcuni anni l'auto a gas naturale ha rappresentato oltre il 5% del mercato, in particolare nel 2009 (record al 5,92% di share), 2013 e 2014.

Vent'anni di immatricolazioni di auto a metano in Italia

Anno Immatricolazioni Quota di mercato 2004 12.134 0,54% 2005 22.684 1,01% 2006 26.626 1,14% 2007 60.660 2,43% 2008 79.177 3,66% 2009 127.895 5,92% 2010 62.308 3,34% 2011 35.612 2,19% 2012 48.321 3,83% 2013 56.073 5,22% 2014 72.389 5,42% 2015 62.942 4,00% 2016 43.795 2,40% 2017 32.747 1,66% 2018 37.442 1,96% 2019 38.636 2,01% 2020 31.625 2,29% 2021 31.417 2,16% 2022 10.720 0,81% 2023 1.892 0,12%

In quegli anni riscuotevano grande successo le versioni a metano di Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat Punto, ma anche Volkswagen Up!, Golf e Polo. Per fare solo un esempio, nel 2009 la Fiat ha venduto un numero record di Fiat Panda Natural Power, toccando quota 65.787 unità nei dodici mesi.

A titolo di confronto vediamo che nell'intero 2022, ultimo anno di produzione, la Fiat Panda Natural Power ha targato appena 553 vetture. Nel 2024 le ultime auto a metano immatricolate in Italia sono state le poche Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Skoda Kamiq e Audi A3 ancora disponibili nei saloni di qualche concessionaria.

Costi chilometrici più che dimezzati

La sparizione delle auto a metano dagli showroom porta con sé un altro effetto negativo: non è più possibile acquistare un'auto nuova con bombola e impianto a gas naturale già installata in fabbrica con cui dimezzare o ridurre di un terzo i costi di viaggio.

A titolo di esempio si può fare un confronto tra due Skoda Octavia testate nella prova dai consumi reali a breve distanza di tempo tra loro nel 2021. La mild hybrid Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG ha speso 24,63 euro per la benzina del viaggio Roma-Forlì, mentre la versione a metano Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC Executive DSG ha speso solo 9,24 euro.

L'Octavia a metano ha speso quasi un terzo in meno rispetto a quella a benzina, con un risparmio netto del 62,4%. Anche aggiornando il risultato ai prezzi attuali dei carburanti vediamo che la Octavia a metano spenderebbe ancora la metà rispetto a quella a benzina (13,78 euro contro 26,39 euro).

Solo 16 auto convertite a metano con gli incentivi

Il confronto precedente ci fa capire che in realtà la convenienza di viaggiare a metano esiste ancora ed è consistente, ma che questa si ridurrebbe a zero nel momento in cui il gas naturale arrivasse a costare (al kg) circa il 30% in più della benzina (al litro).

Per questo motivo chi ha comprato da poco o da alcuni anni un'auto a metano dovrebbe continuare a usarla per sfruttare il vantaggio economico offerto dai suoi bassi costi chilometrici.

Per lo stesso motivo per alcuni automobilisti è ancora conveniente installare un impianto a metano sulla proprio vettura da Euro 4 in su godendo dell'incentivo statale di 800 euro (a fronte di un costo d'installazione variabile tra i 1.500 e i 2.000 euro circa).

Incentivi auto Gpl e metano 2024

Da luglio a oggi sono però solamente 16 le persone che hanno fatto questa scelta dell'Ecobonus-Retrofit, segno che l'amore degli italiani per il metano è ufficialmente finito. Chi volesse approfittare dello sconto statale di 800 euro per la trasformazione a metano sappia che può ancora contare su un fondo di 5.982.678 euro, utile per soddisfare quasi 7.500 domande.

