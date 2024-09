Il 2024 potrebbe essere l'anno della definitiva consacrazione della Dacia Sandero come regina d'Europa, se a riuscirà a mantenere il titolo di auto più venduta nel Vecchio Continente che ha confermato anche a luglio.

La compatta rumena che convince gli automobilisti europei col suo interessante rapporto prezzo/dotazioni e le motorizzazioni, anche a Gpl, dai bassi costi chilometrici si prepara a spodestare la Tesla Model Y dal trono continentale che deteneva nel 2023.

Ma qual era l'auto più venduta d'Europa nel 2022 e quale vettura dominava il mercato dieci o vent'anni fa? E la Volkswagen Golf è stata davvero la padrona incontrastata delle classifiche di vendita degli ultimi cinquant'anni? Per scoprirlo seguiteci in questo tuffo nel passato che ripercorre la storia delle auto best seller in Europa dal 1973 al 2024.

1973: la Fiat 127 ferma la Volkswagen Maggiolino

Partiamo proprio dall'inizio di oltre cinquant'anni fa, dal quel 1973 che segna la salita sul trono europeo della Fiat 127, prima vettura a interrompere il regno della Volkswagen Beetle che durava da molti anni, pur in un'epoca in cui le statistiche di vendita erano ancora agli albori.

Stellantis Fiat 127

L'utilitaria italiana riesce a mantenere la prima posizione per sei anni prima di lasciarla alla sua rivale diretta del tempo. La Renault 5 conquista il primo gradino del podio europeo proprio nel 1979 e lo mantiene ininterrottamente fino al 1982.

Renault Renault 5

1983: inizia il dominio di Volkswagen Golf

Nel 1983 inizia uno dei più lunghi periodi di dominio in vetta alle classifiche di vendita con la Volkswagen Golf che somma le ultime immatricolazioni della prima serie e della seconda generazione appena commercializzata.

Volkswagen Volkswagen Golf 2 Volkswagen Volkswagen Golf 3

La Golf rimane prima assoluta per ben quattordici anni, sostenuta dalle vendite della terza generazione, scalzata per un solo anno nel 1997 dalla Fiat Punto sulla vetta d'Europa.

Stellantis Fiat Punto

Quello dell'utilitaria italiana è però solo un intermezzo, visto che nel 1998 la Volkswagen Golf IV torna in vetta e ci rimane per cinque anni consecutivi.

Volkswagen Volkswagen Golf 4

2003: Peugeot, Opel e quattordici anni di Golf

Nel 2003 inizia una serie di brevi regni che vedono la Peugeot 206 dominatrice in quell'anno, la Volkswagen Golf prima nel 2004, la Opel Astra che si insedia in cima alla classifica nel biennio 2005-2006 e la Peugeot 207 che si aggiudica il titolo di best seller nel 2007.

Stellantis Peugeot 206 Volkswagen Volkswagen Golf 5

Stellantis Opel Astra Stellantis Peugeot 207

Il 2008 è invece l'anno del ritorno in grande stile della Volkswagen Golf che per altri quattordici anni spadroneggia grazie alla sesta, settima e ottava generazione della compatta tedesca.

Volkswagen Volkswagen Golf 6 Volkswagen Volkswagen Golf 7 Volkswagen Volkswagen Golf 8

Per trovare una nuova protagonista bisogna aspettare fino al 2022 quando la Peugeot 208 viene incoronata regina d'Europa.

Stellantis Peugeot 208

2023: Tesla Model Y, poi Dacia Sandero

Il reame della francese è però di breve durata perché il 2023 è l'anno della Tesla Model Y, il SUV elettrico americano che per la prima volta inserisce un'auto a batteria sul gradino più alto delle immatricolazioni europee.

Tesla Tesla Model Y

Nei primi sette mesi del 2024 è invece la Dacia Sandero l'auto più venduta d'Europa con 167.247 immatricolazioni fino a luglio. La compatta rumena ha un vantaggio di circa 28.000 vetture sulla seconda che è l'immancabile Volkswagen Golf e di quasi 37.000 unità sulla terza che è la Volkswagen T-Roc. Insomma, ci sono tutte le premesse per una vittoria della Dacia a fine anno.

Dacia Dacia Sandero

Le auto più vendute in Europa tra il 1973 e il 2024

Modello Anno Fiat 127 1973>1978 Renault 5 1979>1982 Volkswagen Golf 1983>1996 Fiat Punto 1997 Volkswagen Golf 1998>2002 Peugeot 206 2003 Volkswagen Golf 2004 Opel Astra 2005>2006 Peugeot 207 2007 Volkswagen Golf 2008>2021 Peugeot 208 2022 Tesla Model Y 2023 Dacia Sandero 2024 (gennaio-luglio)

