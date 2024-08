Come bisogna considerare gli incentivi auto 2024? Successo o fallimento? Secondo il ministro Adolfo Urso, intervenuto oggi al tavolo automotive, il piano incentivi "non ha corrisposto all'aumento che noi ci aspettavamo, che avevamo concordato, della produzione in Italia".

Non un pieno fallimento dunque, ma obiettivo non raggiunto. E ora? Pronti a cambiare gli interventi a partire già dal prossimo anno. Ecco come.

Non solo consumo

Stando a quanto trapelato e pubblicato dalle agenzie infatti il ministro Urso avrebbe ricordato i 5 obiettivi che il Governo si era posto con gli incentivi auto 2024:

supportare la transizione energetica,

rinnovare il parco auto circolante,

supportare in special modo le persone fisiche,

sostenere le fasce le meno abbienti

incrementare i volumi produttivi degli stabilimenti italiani

Su cinque obiettivi quattro sono stati raggiunti. Il ministro del made in Italy ha snocciolato numeri a supporto, come la velocità con la quale si sono esauriti i fondi per le auto elettriche. Sempre secondo le indiscrezioni ben 'l'83% degli acquisti effettuati utilizzando gli incentivi auto 2024 sono stati contestuali alla rottamazione di un vecchio modello, il 43% dei quali compresi tra Euro 0 ed Euro 3.

Per quanto riguarda il supporto alle persone fisiche, queste hanno rappresentato il 77% delle prenotazioni e il 25% ha riguardato persone con ISEE inferiore a 30.000 euro, limite sotto al quale aumenta la cifra dell'ecobonus.

A mancare quindi è stato l'aspetto della produzione in Italia, sul quale il ministro Urso ha più volte posto l'accento. Per ovviare al problema quindi il Governo starebbe pensando, come anticipato mesi fa, di dirottare parte delle risorse alla produzione. Magari per attrarre nuovi costruttori in Italia.

Un riassetto degli incentivi auto che porterà anche a una pianificazione pluriennale delle risorse da mettere in campo, dando quindi finalmente uno sguardo a lungo termine. Secondo le anticipazioni il fondo automotive avrà a disposizione 750 milioni di euro nel 2025 mentre dal 2026 al 2030 ci sarà un miliardo all'anno.

I soldi, come specificato da Urso, saranno "a sostegno dei ceti meno abbienti e della componentistica italiana, in modo che gli incentivi andranno soltanto alle macchine che avranno componenti italiane ed europee". Una filosofia anticipata mesi fa e che segue quanto fatto dal Governo francese.