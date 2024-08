La notizia di ieri circa la trattativa tra il Governo italiano e la cinese Dongfeng per aprire una fabbrica auto in Italia trova conferme. A parlarne, in occasione del tavolo automotive convocato per il 7 agosto, è stato il ministro della Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Urso ha poi aggiunto come l'esecutivo stia parlando con "diverse Case di produzione cinesi".

I nomi sul tavolo

Stando a quanto pubblicato dalle agenzie il ministro ha ricordato la firma del memorandum tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro cinese dell'Industria in occasione della recente visita in Cina del primo ministro.

Al centro c'è una collaborazione industriale in vari ambiti come mobilità ibrida ed elettrica, temi che vedono il colosso asiatico primeggiare.

Tornando alle Case auto che potrebbero produrre in Italia dopo ferragosto alcuni membri del Mimit si receranno nuovamente in Cina, al fine di avviare colloqui con Byd e Aiways, che potrebbero quindi affiancare Dongfeng.

Ancora non si conoscono i termini delle discussioni con le Case cinesi né eventuali luoghi dove potrebbero sorgere i nuovi stabilimenti. Il ministero ha avviato ricognizioni in Italia per individuare siti industriali dismessi da recuperare.