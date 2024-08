Non solo auto. In questi giorni dai porti cinesi si stanno imbarcando anche i pezzi di ricambio che serviranno a garantire un'assistenza tempestiva a quegli italiani che da settembre sceglieranno di comprare auto a marchio Omoda o Jaecoo.

La Omoda 5, per la precisione, si può già preordinare con motorizzazione a benzina e prezzi a partire da 27.900 euro, mentre la Jaecoo 7 arriva dopo l'estate insieme alla Omoda 5 EV (i prezzi di entrambi saranno comunicati in occasione del lancio).

Nel frattempo tutti i ricambi sono stati spediti dalla Cina, assieme alle prime vetture destinate all'Italia, e saranno conservati in un Centro Logistico a Basiano, nei pressi di Milano.

Lo stoccaggio dei ricambi vicino a Milano

Per garantire consegne veloci, entro 24 ore in tutta Italia e 48 ore sulle isole, Omoda&Jaecoo ha stretto un accordo con il Gruppo Arcese per utilizzare il Centro Logistico di Basiano, nei pressi di Milano.

Questo centro, di proprietà di Arcese e operativo dal 2018, si estende su una superficie di oltre 50.000 mq e tra i servizi offre il trasporto marittimo e aereo, la logistica di magazzino e la distribuzione LTL.

La collaborazione prevede l'utilizzo di oltre 2.000 mq del compound dedicati esclusivamente a Omoda&Jaecoo per lo stoccaggio di oltre 20.000 referenze.

Omoda Il Centro Logistico a Basiano, nei pressi di Milano

Dove si comprano le auto Omoda e Jaecoo

I primi esemplari di Omoda 5 stanno arrivando presso 40 showroom italiani e nei prossimi giorni potranno essere testati e ordinati con prezzi già comunicati; entro il 31 agosto è possibile acquistare la versione Premium full optional al prezzo della Comfort, con un vantaggio cliente di 2.000 euro.

Omoda 5 Jaecoo J7

Come detto, dopo la motorizzazione endotermica 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina da 145 CV e 278 Nm abbinata a un cambio a doppia frizione a 7 marce, la Omoda 5 sarà disponibile in versione elettrica. Sempre entro la fine dell'anno si potrà comprare la Jaecoo J7, elettrica o ibrida plug-in. In questo articolo trovate l'elenco delle 28 società di dealer con cui Omoda&Jaecoo ha siglato accordi per vendere le sue auto.