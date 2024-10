Nata nel 2012 la divisione Rolling Lab di Hyundai si è concentrata inizialmente sulla creazione di una supercar a motore centrale, purtroppo mai diventata un'auto di serie. Poi sono arrivati tanti altri prototipi, tutti uniti da prestazioni da urlo. Oggi tocca all'ultima arrivata. Si chiama Hyundai RN24 e, come tutti i modelli che l'hanno preceduta, non è una semplice auto.

Basata sulla stessa meccanica a doppio motore della Ioniq 5 N - si, si tratta di una concept elettrica - fa a meno di molti elementi del potente crossover a batterie, preferendo un telaio su misura derivato dal mondo del WRC. E nonostante il passo è più corto di 34 rispetto a quello della Ioniq 5 il team N (la divisione sportiva di Hyundai) è riuscita a inserire la batteria da 84 kWh. Solo dopo aver riorganizzato la disposizione delle celle.

Tutto fumo?

Nasce così un'elettrica decisamente radicale, dotato di una gabbia di sicurezza senza alcun pannello a nasconderla, così da ridurre il più possibile il superfluo. Risultato? Nonostante la dieta draconiana, la Hyundai RN24 ha un peso stimato di circa 1.880 kg, 350 in meno rispetto alla Ioniq 5 N.

Il crossover sportivo non è stato l'unico modello "cannibalizzato" dalla nuova concept Hyundai: i cerchi forgiati da 19" in nero opaco sono quelli della Elantra N, lo spoiler invece arriva direttamente dalle auto del TCR.

Il sistema Powertrain Drive Control Logic è quello del WRC, che consente al conducente di utilizzare i pulsanti montati sul volante per regolare la potenza erogata dai motori elettrici, il freno a mano elettronico, il sistema di controllo elettronico della coppia motrice e la speciale modalità Rally derivano dalla Hyundai i20 N Rally1. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento delle batterie invece si torna alla Ioniq 5 N.

Hyundai Hyundai RN24 Concept, gli interni

Tanto arrosto

La RN24 è pensata per andare di traverso, come vedete nelle foto, ma è anche molto veloce in rettilineo. Bastano meno di 3,4" per raggiungere i 100 km/h con partenza da ferma, mentre la velocità massima è di 240 km/h. Veloce e non (troppo) silenziosa: grazie a due altoparlanti laterali, che si aggiungono alla coppia di altoparlanti esterni della Ioniq 5 N, la concept coreana fa rumore. Naturalmente artificiale.

Come potete immaginare Hyundai non ha certo intenzione di rendere la RN24 un'auto di serie, ma afferma che non si tratta di un semplice veicolo di prova. È infatti una prima prova di quelli che potrebbero essere le future auto elettriche sportive, in arrivo nei prossimi anni.