La Ioniq 5 N è stata solo l’inizio per Hyundai. La Casa coreana è decisa ad ampliare la gamma di sportive a batteria nei prossimi anni col lancio della Ioniq 6 N e della versione di serie della N Vision 74, il concept dal look retrò presentato nel 2022.

Intanto, la Ioniq 6 N potrebbe arrivare già nel 2025, con un look esagerato e improntato alla massima sportività, oltre a prestazioni ancora più coinvolgenti.

La formula N

Il nostro render prova a dare forma alle linee della Ioniq 6 N basandosi sia sulle foto spia dei prototipi delle scorse settimane sia sul concept RN22e.

Motor1.com Hyundai Ioniq 6 N, il render di Motor1.com

Infatti, Hyundai sembra aver mantenuto alcuni tratti distintivi della RN22e anche nella nuova Ioniq 6 N. Tra questi spicca il grande alettone e il caratteristico bordo rosso sullo splitter, quest'ultimo ormai una firma dei modelli N.

Rispetto alla versione standard della Ioniq 6, la N dovrebbe avere un paraurti ridisegnato e cerchi in lega più sportivi. Il design complessivo dovrebbe ricalcare quello del restyling della Ioniq 6, previsto per maggio 2025, mentre la versione N sarà svelata a settembre dello stesso anno, secondo fonti coreane.

Avrà almeno 650 CV (e saprà driftare)

Per quanto riguarda la potenza della Hyundai, la RN22e dispone di una batteria da 77,4 kWh e due motori elettrici per un totale di 585 CV, ma è possibile che la Ioniq 6 N superi questa cifra, con Hyundai che potrebbe spingersi fino a 700 CV.

Hyundai Hyundai RN22e

Grazie a un design più aerodinamico rispetto alla Ioniq 5 N e a ottimizzazioni della batteria (che sul crossover ha una capacità di 84 kWh), l’autonomia potrebbe arrivare a circa 450 km. Sul fronte del prezzo, si prevede che la Ioniq 6 N parta da circa 80.000 euro, con una dotazione quasi completa, simile a quella della Ioniq 5 N.

Ecco perché ci aspettiamo tante soluzioni tecniche riprese da quest’ultima come l’N e-Shift che simula la cambiata, diverse impostazioni per il sound “artificiale”, l’N Torque Distribution (per gestire l’invio della coppia tra asse anteriore e posteriore) e l’N Drift Optimizer, per facilitare le derapate di potenza.