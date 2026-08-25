La Fiat Topolino piace tanto agli americani, ecco perché

La Fiat Topolino arriva negli Stati Uniti, ma non come una normale auto. Il quadriciclo prodotto dalla Casa italiana, parte del gruppo Stellantis, è troppo piccolo e lento per essere considerato "una vettura tradizionale" e negli USA viene proposto con una velocità limitata a circa 31 km/h. Per poter circolare sulle strade pubbliche sarà inoltre necessario un apposito kit che porterà la velocità massima a circa 40 km/h. Una formula insolita per il mercato americano, ma che potrebbe avere un pubblico molto preciso: quello che oggi utilizza i golf cart per gli spostamenti brevi.

Fiat ha inizialmente inviato negli Stati Uniti circa 300 Topolino in vista del lancio ufficiale previsto per ottobre 2026, dopo che alcuni concessionari hanno chiesto di poter avere in anticipo qualche esemplare e le prime vendite sembrano aver sorpreso anche la Casa: diverse unità sono state già vendute ancora prima di arrivare fisicamente nelle concessionarie.

Un'alternativa interessante

Il motivo dell'interesse americano è legato soprattutto alle abitudini di alcune comunità. Negli Stati Uniti il mercato dei golf cart vale circa 1 miliardo di dollari l'anno e si stima che siano circa 2,3 milioni le persone che ne possiedono uno. Questi veicoli non vengono utilizzati soltanto sui campi da golf: sono molto diffusi nei quartieri residenziali privati, nelle località di mare, nelle aree residenziali per pensionati e nei resort, dove vengono impiegati come piccoli mezzi per gli spostamenti quotidiani.

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È proprio questo il pubblico che Fiat punta a raggiungere. La Topolino, lunga appena 2,53 metri, è stata progettata in Europa per muoversi facilmente nei centri urbani e negli spazi stretti, non certo per affrontare le grandi strade americane insieme a SUV e pick-up. Negli Stati Uniti, però, potrebbe trovare una seconda vita proprio nei luoghi dove la mobilità a bassa velocità è già una consuetudine.

Le prime vendite sembrano confermare questa possibilità. In Florida, il concessionario Alfa Romeo Fiat of Daytona ha venduto tutti i primi sei esemplari disponibili. In Minnesota, Schmelz Countryside Alfa Romeo e Fiat ne ha venduti cinque prima ancora che arrivassero fisicamente in concessionaria. In Michigan, Golling Alfa Romeo Fiat ha invece già consegnato 10 delle 14 Topolino ricevute e ha ordinato altri nove esemplari.

Non si tratta quindi di convincere il classico automobilista americano a sostituire il proprio SUV con una microcar, ma di proporre un'alternativa elettrica a chi utilizza già un golf cart come mezzo di trasporto locale.

Come cambia la Topolino negli USA

In Europa la Topolino utilizza una batteria da appena 5,4 kWh e può essere ricaricata anche collegandola a una normale presa domestica. L'autonomia arriva fino a circa 75 km, mentre la velocità massima è di circa 45 km/h. La sua natura di quadriciclo leggero permette inoltre, in alcuni Paesi europei, di essere guidata già a 14 anni.

Negli Stati Uniti la situazione è diversa. La Topolino viene inizialmente limitata a circa 31 km/h e, per poter essere utilizzata sulle strade pubbliche, necessita di uno Street-Legal Conversion Kit che porta la velocità massima a circa 40 km/h, permettendo al veicolo di rientrare nella categoria dei Low Speed Vehicle, cioè i veicoli a bassa velocità.

C'è però un aspetto importante da considerare: la Topolino non offre le dotazioni di sicurezza passive di un'auto tradizionale. Non ha, per esempio, airbag né strutture deformabili progettate come quelle di una normale vettura. Il suo utilizzo deve quindi rimanere coerente con il tipo di strade e di percorsi per cui è stato concepito.

Fiat prevede di offrire gratuitamente il kit di conversione ai clienti americani a partire dall'autunno. Per la Casa, comunque, il progetto non nasce con l'obiettivo di conquistare grandi volumi di vendita. Il CEO di Fiat, Olivier François, considera infatti l'arrivo della Topolino negli Stati Uniti soprattutto come un esperimento per capire se un mezzo pensato per le strette strade europee possa trovare spazio in quelle particolari realtà americane dove i golf cart sono già utilizzati come piccole auto di quartiere.

Ed è proprio questa la parte più interessante: la Topolino non deve competere con le auto americane, ma deve trovare un posto in un mercato che esiste già e nel quale dimensioni ridotte, semplicità e velocità contenuta sono un vantaggio. Se l'esperimento funzionerà, Fiat potrebbe aver trovato per la sua piccola elettrica un mercato inatteso dall'altra parte dell'Atlantico.