Non capita spesso che in una produzione cinematografica importante, come il film 6 Underground di Netflix, venga scelta un’auto italiana come protagonista. E il regista Michael Bay non solo ha voluto l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ma ha anche scelto che avesse il verde penetrante che vedete nelle immagini. Già, perché la macchina protagonista del nostro video è proprio una delle Giulia che hanno preso parte alle riprese di questo spettacolare film d’azione.

Fotogallery: Come si guida davvero la Giulia di 6 Underground

33 Foto

I nostri effetti speciali

Siamo riusciti metterci le mani sopra, e non solo per guidarla. L’abbiamo preparata - proprio com’è successo alle auto usate sul set - e l’abbiamo affidata ad un pilota in grado di replicare le manovre estreme che la Giulia mette in mostra durante le scene di inseguimento, mandando in fumo le gomme posteriori. Delle Pirelli P Zero Corsa, nel nostro caso.

Guidare come uno stuntman

Guardando il video capirete come il drifter italiano più titolato al mondo, Federico Sceriffo, fa danzare la Quadrifoglio da un traverso all’altro e anche “perché”, considerando gli interventi meccanici ed elettronici che sono stati fatti per l’occasione.

Cosa c’è dietro le quinte

E scoprirete anche cosa è successo davvero alle auto prima che venissero portate sui set italiani di 6 Underground a Firenze, Siena, Roma e Taranto. Abbiamo infatti parlato con gli esperti che sono stati contattati dalla produzione cinematografica e abbiamo intervistato uno degli stuntmen americani scelti per guidare nelle scene più pericolose.

Mettete play per scoprire di chi si tratta: buona visione e tanti auguri!