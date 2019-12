Arriverà nelle concessionarie italiane a inizio del prossimo anno l’Alfa Romeo Giulia model year 2020, con le sue novità tecnologiche che abbiamo già conosciuto in occasione della prova su strada. Come informazione fondamentale mancava quella riguardante i prezzi ed ora eccoli qui, con la versione base della berlina media del Biscione che parte da 40.000 per la versione mossa dal 2.2 diesel da 136 CV e il cambio automatico 8 rapporti, unica scelta disponibile per quanto riguarda le trasmissioni.

Di serie frena da sola

La versione base monta di serie cerchi da 16”, luci LED posteriori, scarico cromato, climatizzatore bizona, monitor TFT a colori da 7” nella strumentazione e da 8,8” per il sistema di infotainment con Alfa Connected Services e radio DAB. Come sistemi di assistenza alla guida sono previsti frenata d’emergenza automatica, Lane Departure Warning, Forward Collision Warning e Integrated Brake System.

Lo step successivo è rappresentato dall’allestimento Super, disponibile anch’esso unicamente in abbinamento col 2.2 diesel da 136 e con prezzo di 43.000 euro. In aggiunta ci sono cerchi da 17”, luci bi-xeno anteriori, infotainment con Android Auto ed Apple CarPlay e sensori di parcheggio posteriori.

L’Alfa Romeo Giulia Business parte da 44.000 euro in abbinamento al 136 CV, mentre con la versione da 160 sale a 45.000 euro. Il benzina da 200 CV invece costa 46.500 euro. Di serie ci sono cerchi in lega da 16”, navigatore satellitare, cruise control adattivo, bocchette dell’aria e ingresso USB posteriori e sistema keyless.

L’allestimento Sprint parte da 47.000 euro col diesel da 160 CV e prevede sedili in pelle e tessuto, nuovo volante sportivo in pelle, cerchi in lega da 18”, doppio terminale di scarico, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore. La Executive ha un listino superiore di 1.000 euro e di serie monta anche pneumatici runflat, Active Blind Spot, Driver Attention Assist, Traffic Sign Recognition e abbaglianti ad accensione automatica.

Infine ci sono le Alfa Romeo Giulia in allestimento Ti e Sprint, rispettivamente a 55.000 e 57.700 euro. La prima ha di serie volante riscaldato, inserti in legno, Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Control, sedile posteriore abbattibile 40/20/40 e caricatore wireless per il telefono. La seconda aggiunge cerchi da 19”, impianto frenante maggiorato, paraurti anteriore specifico, trazione integrale Q4 e palette del cambio al volante in alluminio.

I motori

Un diesel e un benzina, tutti omologati Euro 6D – Temp, disponibili rispettivamente in 4 e 2 step di potenza, tutti abbinati solo e unicamente al cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore, tranne le versioni più potenti. La gamma a gasolio è composta dal 2.2 da 136, 160, 190 e 210 CV mentre la benzina conta sul 2.0 turbo da 200 e 280 CV. Più avanti arriverà anche la versione rinnovata della Quadrifoglio, col V6 da 510 CV.

Il listino dell’Alfa Romeo Giulia model year 2020