Gli appassionati americani di auto italiane e guida sportiva hanno due nuovi pezzi da collezione su cui mettere le mani. Parliamo delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio nella serie limitata Carbon Edition proposta esclusivamente in USA e Canada in appena 130 esemplari.

In pratica i clienti nordamericani delle ambite V6 biturbo italiane possono mettersi in garage una serie speciale che unisce parti aggiuntive in fibra di carbonio, dettagli esclusivi e finiture che creano una sorta di mix unico tra edizioni limitate già viste anche in Europa e accessori disponibili a listino.

Le 100° Anniversario fanno scuola

Osservando bene le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition si possono infatti notare le aggiunte di calandra, specchietti e bandelle laterali in fibra di carbonio come la 100° Anniversario per Europa e Cina, ma anche le stesse pinze freno color oro e le scritte nere.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition - Nero Vulcano

A richiesta è possibile avere anche il tetto in fibra di carbonio, optional già presente nei listini e che in Italia costa 2.000 euro. La Carbon Edition è offerta in Nord America solo nelle colorazioni Rosso Alfa, Rosso Etna e Nero Vulcano.

Interni in pelle rossa davvero unici

All'interno della Giulia e della Stelvio Carbon Edition c'è però un dettaglio inedito che distingue questa versione americana dalle altre Quadrifoglio: i rivestimenti in pelle rossa che prendono il posto dei tradizionali pellami neri.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition - Rosso Alfa

A questo si aggiungono inserti in fibra di carbonio dedicati a cruscotto, tunnel centrale e pannello delle porte. In più c'è l'impianto audio premium Harman Kardon (di serie sulle Quadrifoglio italiane) e il Pack Driver Assistance Plus che include diversi ausili alla guida (1.700 euro nel listino italiano).

Confermato il 2.9 V6 biturbo, ma da 512 CV

Sotto i cofani delle due sportive Alfa Romeo realizzate in edizione limitata per il Nord America è confermato il motore 2.9 V6 biturbo da 512 CV SAE e 600 Nm. La Giulia dichiara negli USA una velocità massima di 307 km/h e la Stelvio tocca i 283 km/h, esattamente come le versioni europee.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, il motore V6

Il prezzo di listino suggerito (MSRP) in Nord America per l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition è di 84.875 dollari, pari a 80.619 euro al cambio attuale. A questo vanno aggiunti i 1.595 dollari del "destination fee" e le eventuali tasse locali che variano da uno Stato all'altro degli USA. Per pura curiosità notiamo che in Italia il prezzo minimo della Giulia quadrifoglio è di 95.300 euro.

La Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition viene invece venduta negli USA a 92.275 dollari, pari a circa 87.600 euro. In Italia la Stelvio Quadrifoglio parte da 104.500 euro.