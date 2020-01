Il segmento dei B-SUV è probabilmente lo spazio più affollato nel mercato automotive al momento e da qui la domanda: come attrarre l'interesse degli automobilisti? Skoda ci prova con la Kamiq, che nei suoi 4,24 m di lunghezza cerca di offrire lo spazio per soddisfare singoli, coppie e famiglie intere.

L'esterno fa capo ad uno stile che vuole rompere con il passato e che abbaglia con i fari LED di serie. Dentro, invece, l'abitabilità e lo spazio sono tipici del segmento superiore. I vani sono tanti, sì, ma a colpire sono le attenzioni dedicate ai passeggeri, soprattutto quelli posteriori. La parola d'ordine, invece, è sicurezza e viene garantita da assistenti alla guida che fanno parte di una dotazione da prima della classe. Infine, come se la caverà il 1.0 TSI a benzina da 115 CV con cambio DSG?

La forma è contenuto

Proprio nelle forme si nasconde l'asso nella manica della Kamiq, che si rivela essere un’auto estremamente spaziosa grazie al pianale MQB-A0, ma con il passo allungato di 10 cm, per una lunghezza totale di 4 metri e 24. Misura che le permette di rimanere abbastanza agile nel traffico della città e che allo stesso tempo permette di soddisfare le necessità in termini di spazio di quasi chiunque.

Anche nella parte posteriore dell'abitacolo la Skoda non ha paura di confronti, visto che i passeggeri hanno spazio in abbondanza per testa e gambe. Nota negativa per l’inclinazione non ottimale dello schienale posteriore, che non può essere regolato e non offre molto spazio al quinto posto centrale. I 400 litri di capacità di carico non sono da record ma bastano per 2 adulti con bambini, considerando pure che l’agevole soglia di carico è posta a meno di 70 cm da terra.

E il "mille"?

200 Nm già da 2000 giri, un valore non lontano dal 1.6 diesel, che però non gode dell’allungo e silenziosità del benzina. Per chi non ha bisogno di fare troppo chilometri questo 3 cilindri a benzina se la cava bene quasi dappertutto, complice pure il peso inferiore ai 1.300 kg. Con una media tra urbano, autostrada e traffico che oscilla tra i 14 e i 15 km con un litro di benzina.

Se, però, percorrete tanta autostrada e siete spesso a pieno carico, allora il 1.5 l da 150 CV di certo offre prestazioni superiori, alle soglie dello sportiveggiante. Il cambio DSG a 7 rapporti convince per il comfort e la stessa cosa si potrebbe dire delle sospensioni, che sull’asfalto cittadino si sono dimostrate efficaci, nonostante la Dark Shade in prova sfoggi un assetto da 18"

Lo smorzamento in realtà è un po’ più rigido al retrotreno, una differenza che forse si attenuerebbe con dell’assetto a regolazione elettronica, non presente sull’esemplare in prova ma che consiglio di acquistare visto il prezzo davvero contenuto di 420 euro.