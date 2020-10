Sul mercato delle auto elettriche stanno arrivando sempre più modelli, che iniziano a coprire un po' tutti i "segmenti". E dunque un po' tutte le esigenze: si va da auto da città come la Fiat 500 elettrica a berline da oltre 1.000 CV come la Tesla Model S Plaid, passando per la compattezza di una Smart a 2 posti, fino ad arrivare anche a veicoli elettrici con 9 posti. Come nel caso della Opel Zafira-e Life protagonista di questa prova.

Com’è Fuori

Parliamo della sorella a batterie della nuova Zafira Life, ovvero di una multispazio completamente elettrica che dichiara un'autonomia di 330 km (secondo il ciclo di omologazione WLTP) per la versione con batterie da 75 kWh, oppure 230 km per quella da 50 kWh. L’elettrificazione non ha portato sostanziali modifiche al design della Zafira-e, costruita partendo dalla piattaforma EMP2 del gruppo PSA.

Un segno distintivo della Zafira elettrica è lo sportello sotto al faro sinistro, che nasconde la presa di ricarica, mentre la carrozzeria è disponibile in tre lunghezze (Small, Medium e Large): si parte da un ingombro di 4,60 metri, fino ad arrivare ai 5,35 metri della versione con il passo da 3,28 metri.

Dettagli tecnici a parte, esteticamente la Zafira-e Life appartiene più al mondo dei minivan che a quello delle monovolume vere e proprie. Le sue origini da "furgoncino", in ogni caso, rendono la carrozzeria funzionale, cosa che si intuisce da dettagli come i fari rialzati e dunque al riparo dai piccoli urti in parcheggio. E con un rapporto fra dimensioni esterne e spaziosità da far invidia anche alle più blasonate monovolume premium.

Com’è dentro

Rispetto al modello spinto da motori "termici", la trazione elettrica non comporta modifiche sostanziali nemmeno all’interno della Zafira-e, su cui continuano ad essere disponibili tutte le configurazioni dei sedili, fino ad un massimo di 9 posti. E con la capacità del bagaglio che arriva fino a 4.500 litri sulle versioni "Large". Utile, in questo senso, è la possibilità di accedere al vano bagagli anche solo attraverso il lunotto posteriore, evitando di dover aprire il portellone negli spazi più stretti.

A distinguere la versione elettrica della Zafira è la strumentazione, con le relative informazioni su modalità di trazione e stato della batteria. E dunque sull'autonomia, sui consumi oppure ancora sulle modalità di guida, con la possibilità di consultare anche il display centrale dell'infotainment. Al posto del contagiri c’è l’indicatore di sfruttamento della potenza, che segnala anche il recupero di energia nelle decelerazioni e nelle frenate.

Piacere di guida

Guidare un’auto elettrica, per chi non è abituato, può essere un po’ spiazzante, ma anche su un van come la Zafira bastano pochi chilometri per abituarsi. Anzi, la disponibilità istantanea di spinta rende in un certo senso più semplice la gestione degli ingombri. Il selettore al centro della plancia che sostituisce la classica leva del cambio permette anche di attivare il livello massimo di recupero di energia (e dunque di "freno motore"), con cui si può sostanzialmente guidare usando solo il pedale dell'acceleratore, senza quasi mai toccare il freno.

Il baricentro che, su un van, è posizionato in alto rispetto ad un'auto "normale", in questo caso, per via delle batterie montate sotto al pianale, si avvicina al terreno, dando un bella sensazione di stabilità. La potenza di 100 kW (136 CV) e la coppia di 260 Nm sempre a disposizione si traducono in una bella riserva di spinta, per una velocità massima limitata a 130 km/h.

Comfort

Ogni volta che guido un'auto elettrica, le cose che apprezzo di più sono il silenzio e la progressività dell'erogazione. Sono due qualità che colpiscono anche i passeggeri, soprattutto su una macchina che a loro dedica così tanto spazio come questa Zafira elettrica.

Parlando poi di sicurezza, fra i dispositivi di assistenza alla guida ci sono l'Head Up display, il Lane Keep Assist, il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di stanchezza, il Semi-Adaptive Cruise Control, l'avviso di collisione anteriore e la frenata di emergenza automatica, oltre alle telecamere posteriori con visione a 180° e visualizzazione nello schermo dell’infotainment.

Curiosità

Insieme con autonomia, una delle informazioni più importanti per valutare un'auto elettrica è la modalità di ricarica. La Zafira-e Life, a seconda del mercato, è dotata di un caricatore di bordo da 11 kW (trifase) oppure da 7,5 kW (monofase) con cui collegarsi sia a una presa domestica sia a una colonnina pubblica in corrente alternata.

Per quanto riguarda, invece, la ricarica rapida a colonnine fast charge in corrente continua, l'auto può assorbire una potenza massima di 100 kW, situazione in cui è possibile ricaricare da 0 all'80% la batteria da 50 kWh in 30 minuti, oppure in 45 minuti nel caso della batteria da 75 kWh.

Quanto Costa

La Opel Zafira-e Life Small (quella con carrozzeria più corta) ha un prezzo di partenza di 48.910 euro, in allestimento Business Edition. La Opel Zafira-e Life Medium - più lunga di 35 cm - parte invece da 51.560 euro in allestimento Edition, mentre per la Opel Zafira-e Life Large in allestimento Business Edition ci vogliono almeno 50.810 euro. Cifre che non includono eventuali promozioni e gli incentivi statali alla rottamazione.