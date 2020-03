Si apre una nuova epoca per la Fiat 500 con la prima versione elettrica che si affianca e non sostituisce quella giù in vendita: è basata su un pianale dedicato, nasce da un progetto del tutto nuovo e sarà costruita a Torino, mentre quella con motori benzina, gpl e ibrido continuerà ad essere fabbricata in Polonia.

A tutti gli effetti si può parlare di una nuova auto, non meno importante e strategica delle precedenti due generazioni, svelate nel 1957 e 2007, perché diventa la prima elettrica del Lingotto e arriva in un momento di profonda trasformazione per la mobilità, in cui le auto a batterie stanno iniziando a prendere piede (aspettando il boom dei prossimi anni).

6 cm di lunghezza e larghezza in più

Le forme senza tempo della 500 hanno “facilitato” il compito del Centro Stile della casa torinese, che aveva una solida base dalla quale partire. Si ritrovano infatti i dettagli che hanno fatto la fortuna di questo modello, come gli spessi montanti del tetto, la carrozzeria levigata e il fregio nella parte anteriore (dove il numero 500 sostituisce la scritta Fiat), ma l’insieme appare più moderno e curato grazie ai nuovi fari a led, alla presa d’aria traforata nella parte bassa del fascione e all’assenza delle maniglie apriporta.

Fotogallery: Nuova Fiat 500, quella elettrica

12 Foto

Il posteriore appare più bombato e il portellone si fa più tridimensionale, grazie alla rientranza in cui è alloggiata la targa; i fanali, quando illuminati, creano un motivo luminoso a forma di E (come elettrica). La Fiat 500 elettrica è stata svelata nella variante cabriolet con il tetto in tela, ma arriverà anche la berlina con il tetto rigido. Entrambe hanno dimensioni maggiori: lunghezza e larghezza aumentano di 6 cm, raggiunge i 3,63 e 1,69 metri, mentre il passo è maggiorato di 2 cm (a vantaggio dello spazio per i piedi dei passeggeri).

Tanta tecnologia

Più marcate sono le novità all’interno, dove prevale la pulizia delle linee e l’impressione di minimalismo. La plancia si sviluppa orizzontalmente e integra lo schermo touch a sbalzo di 10,25”, oltre ad una serie di pulsanti che ricordano i tasti di un pianoforte. La strumentazione è sostituita da uno schermo di 7". D’effetto anche il volante tagliato nella parte bassa e la zona fra i sedili, priva della leva del cambio (è automatico): i programmi di guida si selezionano attraverso i pulsanti nel tunnel. Questo consente di liberare spazio utile, magari per una borsetta, sfruttando il pavimento piatto.

La cura prestata alla 500 elettrica si riflette anche nelle tecnologie di bordo: sono presenti il nuovo sistema multimediale Uconnect 5, connesso ad internet e in grado di comunicare con uno smartphone, e diversi sistemi di aiuto alla guida, fra cui la frenata automatica, il monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema per il mantenimento di corsia e il regolatore di velocità adattivo con funzione di arresto e ripartenza automatica nel traffico a singhiozzo.

320 km con lo Sherpa

Il pianale della Fiat 500 elettrica ha permesso di alloggiare batteria agli ioni di litio di 42 kWh, che alimentano un motore da 118 CV. Lo scatto al semaforo è di buon livello, come testimoniano lo 0-50 km/h in 3,1 secondi e lo 0-100 km/h in 9,0 secondi, mentre la velocità massima è auto-limitata a 150 km/h per preservare l’autonomia, che può raggiungere i 320 km.

La 500 elettrica può essere ricaricata attraverso (rare) colonnine ultra-veloci da 85 kW, dalle quali bastano 5 minuti per recuperare 50 chilometri di autonomia (l’80% della ricarica avviene in 35 minuti), mentre i tempi lievitano fino a circa 14 ore per rigenerare completamente le batterie nel box di casa. Tre le modalità di guida: Normal, Range e Sherpa, dove quest’ultima limita fortemente il brio, le prestazioni (la velocità massima è di 80 km/h) e il comfort (il “clima” automatico è disattivo) per consentire di arrivare a destinazione.

Al via con la Launch Edition

La Fiat 500 elettrica è ordinabile da oggi nella ricca versione speciale La Prima, disponibile in 500 esemplari con prezzo di 37.900 euro: ha fari full led, sedili in eco pelle, ruote di 17”, fregi cromati per finestrini e fiancata, cruscotto digitale di 7”, schermo di 10,25” nella consolle e tutti gli aiuti alla guida, oltre al cavo per ricaricare rapidamente le batterie. Tutti i dettagli tecnici della nuova Fiat 500 li trovate su InsideEVs Italia.

La scheda tecnica:

NUOVA 500 ELETTRICA Lunghezza 3,63 m Larghezza 1,69 m Altezza 1,48 m Passo 2,32 m Autonomia 320 km ciclo WLTP Tipologia e capacità pacco batterie Ioni di litio - 42 kWh Ricarica AC Fast Charger Combo 2: 85 kW

DC Mode 3: 11 kW

DC Wallbox: 3-7 kW Potenza massima 87 kW - 118 CV Velocità massima 150 km/h (autolimitata) Accelerazione 0-50 km/h 3,1 sec Accelerazione 0-100 km/h 9 sec Modalità di guida 3 (Normal, Range, Sherpa) Prezzo (versione "La Prima") 37.900 euro (incluso Easy Wallbox)