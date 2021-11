Non solo SUV e station wagon. Chi guarda alla praticità e deve muoversi spesso a pieno carico può prendere in considerazione anche il segmento delle multispazio.

Una delle rappresentanti più importanti di questa tipologia di veicoli è il Mercedes Citan Tourer, recentemente rinnovato dentro e fuori. Derivato dalla versione furgonata, si tratta di un modello estremamente versatile e con una grande predisposizione al comfort come vi mostriamo nella nostra prova su strada.

Si evolve nello stile

Circa 4,5 metri di lunghezza e 1,80 m per larghezza e altezza. Il Citan Tourer non è certo compattissimo, ma ha gli ingombri giusti per non sentirsi a disagio tra le vie cittadine. Realizzato in collaborazione con Renault, la quale ha prodotto il nuovo Kangoo, il Citan Tourer ha un look personale e in linea col “family feeling” di Mercedes.

La calandra è immediatamente riconoscibile grazie alla Stella e ai tre inserti orizzontali che donano profondità al “volto” della Mercedes. I fari LED High Performance sono un concentrato di tecnologia insolito in questo segmento dato che possono raggiungere una temperatura della luce di 5.500 Kelvin, contro i 6.500 dell’illuminazione naturale. In pratica, il Citan può quasi letteralmente illuminare a giorno.

Interni a prova di trasloco

Una delle caratteristiche che accomuna le multispazio è la praticità delle portiere. Quelle laterali possono scorrere e ridurre così gli ingombri in un parcheggio stretto, mentre il portellone posteriore può offrire un utile riparo in casa di pioggia.

E poi c’è il bagagliaio, il vero pezzo forte della Mercedes. Partendo da una capacità minima di 517 litri, abbattendo la seconda fila di sedili in modalità 60:40 si possono toccare i 3 metri cubi di volumetria.

Vista la forma regolare della carrozzeria, il vano bagagli è molto sfruttabile, con un’altezza di un metro e 10 cm e una larghezza di oltre un metro e 20 cm. In sostanza, si possono organizzare dei veri traslochi o caricare un passeggino senza bisogno di chiuderlo.

Allargando lo sguardo agli interni, si nota una particolare cura a livello tecnologico. Certo, non ci sono eccessi di lusso, ma l’equipaggiamento è completo e comprende il volante multifunzione e il sistema d’infotainment MBUX controllabile anche coi comandi vocali.

L’infotelematica, collaudata su buona parte dei modelli Mercedes, integra i comandi del climatizzatore, la navigazione e le connettività ad Apple CarPlay e Android Auto.

La prova, le motorizzazioni e i prezzi

Alla guida, il Citan Tourer mostra le sue doti stradali. Anche se è derivato da un mezzo commerciale, questo Mercedes ha nel comfort dei sedili e nella silenziosità dell’abitacolo i suoi punti forti. La taratura delle sospensioni è stata rivista per permettere viaggi senza scossoni, mentre la grande spaziosità dei posti della seconda fila consentono di affrontare lunghe trasferte senza disagi per i passeggeri.

Chiaramente bisogna fare i conti con una carrozzeria da minivan e con motori tutt’altro che sportivi. Il baricentro alto non invoglia ad affondare il piede sull’acceleratore quando si affronta una curva. A livello di propulsori, invece, sono disponibili il 1.5 diesel da 95 CV e 260 Nm di coppia e i 1.3 benzina da 102 e 131 CV con 200 e 240 Nm di coppia. Logicamente, i propulsori sono più adatti ad una guida rilassata e costante, anche in condizioni di pieno carico.

I prezzi partono da 20.868 euro (IVA esclusa) per il benzina da 102 CV e toccano i 21.768 euro per le versioni più potenti. La gamma verrà completata nel 2022 con l’arrivo dell’e-Citan, la variante elettrica da 280 km e tempi di ricarica contenuti in caso di colonnine rapide.

C’è anche da sottolineare che l’anno prossimo debutteranno anche il Classe T e l’elettrica EQT, due modelli orientati al lusso che andranno a rendere (forse eccessivamente) affollata l’offerta di multispazio di Mercedes.