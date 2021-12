Esprimete un desiderio per il regalo da trovare sotto l’albero. Se siete assidui frequentatori delle pagine di Motor1.com o del nostro canale YouTube, allora probabilmente il vostro desiderio ha quattro ruote. Così come i nostri desideri, del resto.

Solo che, ammettiamolo, per noi giornalisti di Motor1.com il Natale arriva più volte l’anno, in tutti quei casi in cui abbiamo la possibilità di guidare auto da sogno, di quelle che solo a vederle ti viene un brivido lungo la schiena.

E allora ecco la nostra idea per un’iniziativa di Natale: perché non provare a regalare la stessa sensazione ai nostri utenti, esaudendo un loro desiderio proprio nello stile del miglior Babbo Natale? L’abbiamo fatto, e non è stato facile, ma sicuramente ne è valsa la pena: giudicate voi stessi con il video che trovate in copertina. Buona visione e, ovviamente, Buone Feste!

"Caro Babbo Natale..."

Certo, non abbiamo – ancora - i mezzi o i superpoteri del buon vecchio Santa Claus, quindi non abbiamo potuto accontentare in una sola volta tutte le centinaia di migliaia di lettori o di follower e, perciò, abbiamo dovuto selezionare tre fortunati. Lo abbiamo fatto nel più classico dei metodi natalizi: chiedendovi di inviare una lettera a Babbo "Motor1" Natale dove avete richiesto la supercar dei vostri sogni.

Ci avete sommerso di letterine digitali, anche video. Una volta scelti i "bambini più buoni", Sabrina, Daniele e Giuseppe, allora si è messa in moto la macchina organizzativa per trovare i regali giusti, e vi assicuriamo che non è stato semplice avere contemporaneamente auto del calibro di Lamborghini Aventador SVJ, Maserati MC20 e Pagani Huayra BC.

Non solo: se un modellino lo si impacchetta facilmente per poi metterlo sotto l’albero, una supercar ha bisogno di un posto speciale dove essere "scartata", e noi abbiamo trovato il migliore tra tutti: il Circuito Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per lo stesso motivo, abbiamo anche cercato le persone che avrebbero potuto tirare fuori il meglio da quelle auto, avendo persino preso parte al loro sviluppo: Andrea Amici (pilota e collaudatore Lamborghini), Andrea Bertolini (pilota e capo collaudatore Maserati) e Andrea Palma (pilota e collaudatore Pagani).

Con l'aggiunta dei tester di Motor1.com e tutta la nostra Crew ad animare il paddock, gli ingredienti per avverare tre desideri e per passare una giornata memorabile ce li abbiamo avuti tutti.

Speriamo di poterlo rifare, magari coinvolgendo sempre più persone tra voi che ci seguite. Nel frattempo, questo video è il nostro regalo per tutti voi.

Ringraziamenti e auguri

Non possiamo che chiudere questo articolo con i dovuti e sentiti ringraziamenti e con i nostri migliori auguri di Buone Feste a tutti coloro che ci hanno aiutato nell’iniziativa.

Allo staff del Circuito di Imola per l'amicizia, l’accoglienza e la disponibilità.

Agli Uffici Stampa e ai piloti collaudatori di Lamborghini, Maserati e Pagani, sempre entusiasti quanto noi di stare vicino agli appassionati di motori.

A tutto il team di Motor1.com per il lavoro estenuante.

Grazie, e ancora Auguri, a tutti voi che ci seguite e che continuate a sognare con noi.