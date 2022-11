C'è stato un tempo in cui le auto Diesel rappresentavano una scelta, lasciatemi dire, "naturale" per certi modelli. Tra questi, una delle protagoniste è stata sicuramente l'Audi A3. Per anni, il motore sinonimo di questa macchina è stato il 2.0 TDI, il propulsore a gasolio per antonomasia del marchio Audi. Ma i tempi cambiano e oggi il grosso delle vendite è rappresentato dalle unità benzina e ibride.

Tuttavia, la gamma della A3 è molto ampia e ancora oggi continua ad accogliere anche diverse varianti Diesel. Quindi, ho pensato: oggi ha ancora senso scegliere un'auto con questo tipo di alimentazione? Ve ne parlo in questo breve viaggio in terra pugliese al volante di una A3 con il Diesel per eccellenza, il 2.0 TDI da 150 CV.

Audi A3: esterni

Giunta alla quarta generazione, l'Audi A3 è lunga 4,34 metri ed evolve i dettami stilistici che hanno esordito con la prima serie del modello datata 1996. Oggi disponibile unicamente con carrozzeria a cinque porte (alla quale si affianca la variante Sedan e quindi a tre volumi), sfoggia linee aggressive, enfatizzate dai parafanghi molto pronunciati, che donano alla vettura uno stile ancora più sportivo rispetto al passato.

Nel frontale la protagonista è la grande calandra con trama a nido d'ape, affiancata da due grandi prese d'aria di dimensioni ancora più grandi se si sceglie l'allestimento S-Line. Curato anche il posteriore, dove a dominare la scena sono i gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Nella parte bassa trova invece posto il doppio terminale di scarico che però è solo estetico, incorniciato in un accenno di estrattore.

Audi A3: interni

Lo sviluppo dell'abitacolo ruota intorno ai concetti di lusso e tecnologia. Il primo è ben rappresentato dalla presenza di materiali di buona fattura per i rivestimenti di plancia e pannelli porta: anche le parti più difficilmente raggiungibili sono rivestite in plastica morbida al tatto. La tecnologia, invece, si esprime nella presenza del sistema di infotainment MMI Plus posizionato al centro della plancia e nel Virtual Cockpit con diagonale che può arrivare a 12,3 pollici. Entrambi caratterizzati da una grafica chiara e personalizzabile.

Tanto poi lo spazio a bordo anche per chi siede dietro. I centimetri sono abbondanti tanto per le gambe quanto per la testa. Un po' sacrificato solo il posto centrale a causa della presenza piuttosto ingombrante del tunnel della trasmissione. Buono anche lo spazio per i bagagli: in configurazione standard ci sono 380 litri a disposizione, che salgono a 1.200 litri abbattendo gli schienali della seconda fila.

Audi A3: guida

Ciò che colpisce subito del 2.0 TDI nella sua variante da 150 CV è la sua silenziosità. L'insonorizzazione è di alto livello e anche le vibrazioni del propulsore sono ridotte al minimo. Invece, l'accoppiata con il cambio S tronic, fluido e veloce nel passaggio da un rapporto all'altro, assicura un comfort di marcia da business class.

Ma il vero plus di questo motore è rappresentato dalle sue prestazioni. Il 2.0 TDI, come ogni Diesel che si rispetti, può contare su una spinta vigorosa fin dai bassi regimi, grazie a 360 Nm di coppia già disponibili da appena 1.600 giri. Questo permette di muoversi in scioltezza nel traffico, potendo contare sempre su una buona dose di potenza anche quando, per esempio, si ha necessità di affrontare un sorpasso. Buona anche la taratura dell'assetto, che rappresenta la perfetta via di mezzo tra comfort e sportività.

Audi A3: curiosità

E allora veniamo alla domanda iniziale: ha ancora senso acquistare un'auto Diesel? La risposta è sì. In primis per i consumi. A bordo della A3 35 TDI abbiamo percorso circa 400 km alternando tratti di autostrada ad altri di città, intervallati da qualche spostamento urbano. E in tutti questi contesti la A3 è riuscita a registrare un consumo medio di ben 19,6 km/l. Il tutto senza fare ricorso ad alcun sistema ibrido.

A questo punto qualcuno potrebbe contestare la nostra risposta, suggerendo che tra qualche anno le auto Diesel potrebbero essere bandite dalle grandi città. Vero, ma si tratta comunque di una possibilità che, se anche dovesse concretizzarsi, lo farebbe con un orizzonte temporale piuttosto lungo. Inoltre, grazie ad Audi Value, è possibile acquistare la vettura con un finanziamento, guidarla per tre anni e dopo tale periodo decidere eventualmente di sostituirla con un'altra auto che, a quel punto, per stare al passo con i tempi e le evoluzioni normative, potrebbe essere un'ibrida.

Audi A3: prezzi

Sono tre le varianti a gasolio della A3, tutte spinte dal 2.0 TDI. Si parte dalla 30 TDI da 116 CV, proposta a 30.400 euro, per poi passare alla 35 TDI da 150 CV, in vendita a partire da 34.450 euro. Il top della gamma è rappresentato dalla 40 TDI, che viene proposta unicamente in abbinamento alla trazione integrale quattro e al cambio S tronic a 46.500 euro.